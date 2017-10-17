Трехлетие люстрации: в Украине процветают самосуд и суд Линча

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Так бодро начавшееся еще три года назад "очищение власти", потерпело фиаско. Среди тысячи уволенных по люстрации и ушедших с должностей под угрозой люстрации — без права 10 лет занимать какие —либо государственные должности, большая часть уже имеет на руках решения судов о том, что их увольнение было незаконно. Десятки уже оспаривают решение об увольнении в Европейском суде по правам человека. И только те, кто принимал и лоббировал этот закон считают, что они все делают правильно, даже вопреки тому, что Европа, а именно Венецианская комиссия по правам человека, признала его незаконным. Более того, окрыленный безнаказанностью народ и сам прибегает к так называемой "мусорной люстрации" — не угодивших госслужащих и силовиков обливают краской, забрасывают в мусорные баки или же под угрозой силы и оружия заставляют писать заявления об увольнении. Процесс очищения власти, который так требовал Майдан провалился и еще больше подорвал политическую и экономическую стабильность государства, считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Ростислав Юрьевич, еще три года новое правительство взялось за изгнание со службы тех, кто работал во время президенства Виктора Януковича. Можно ли сказать, что люстрация принесла результат?

— Результатом люстрации стал развал существующих правоохранительных органов и системы судов в стране. В большинстве случаев уволенные на "революционной волне" уже подали иски и 99% решений вынесено в пользу незаконно уволенных со своих должностей в связи с теми нарушениями, которые были допущены люстраторами во время их увольнения. Что касается судов, то добились того, что сегодня произошла полная узурпация власти в стране администрацией президента. Судей запугали, нашли на них рычаг давления. Люстрация не принесла ничего хорошего стране. Ведь те лица, которые раньше были у власти в стране, они все и остались в Кабинете министров, Верховной Раде, администрации президента. Все эти лица ранее находились у власти и так же причастны к тому ужасному состоянию в экономике, которое сейчас наблюдаем. Чиня беззаконие и нарушая закон нельзя установить верховенство права в стране. Все видят, что если можно закон в своих интересах нарушать кому-то, то и все хотят.

Можно ли сказать, что процесс люстрации пошел на спад?

— Так он изначально был не сильно активным. Он больше был популистским ит непрофессиональным. По голословным обвинениям выгнали людей только за то, что они определенный период времени занимали руководящие должности, нарушив принципы Конституции и Европейской Конвенции о защите прав и свобод. Зачастую людей люстрировали только за то, что они занимали должности и не ставя им в вину конкретные должностные преступления и без доказательств того, что они помогали узурпировать власть Януковичу. Хотя сегодняшних членов Высшего совет правосудия, прокуратуры, других правоохранительных органов можно уже прямо обвинять в том, что они помогают узурпировать власть президенту Порошенко.

Читайте также: Ермолаев: состав власти не отображает интересы всех граждан страны

Но некоторые граждане по сей день не могут успокоиться и чинят самосуд — нападают на чиновников, забрасывают их в мусорные баки и так далее. Не кажется ли вам, что этот закон открыл ящик Пандоры?

— Когда началась так называемая "мусорная люстрация", когда повсеместно была мода запихивать чиновников в мусорные баки, ни силовики, ни государство на это не реагировало. А фактически в мусорные баки запихивали нас всех вместе взятых вместе с конституцией. Если человек виноват, его надо судить по закону, а не совершать самосуд, только потому, что кто-то из чиновников кому-то не нравится и это дает им право издеваться над людьми.

В ЕСПЧ сегодня находятся на рассмотрении десятки дел люстрированных чиновников о незаконном увольнении и ели суд примет сторону истцов, то государству Украине придется выплатить не маленькие суммы. По сути, закон об очищении власти только очистить бюджет страны, ведь придется компенсировать огромные суммы. И стоит только появиться одному решению в пользу истца, как их посыпятся тысячи.

— Эти решения будут поступать ориентировочно через год-полтора и их будет немало. А с учетом того, как сегодня Высший совет правосудия почувствовав запах крови увольняет судей по абсолютно безосновательным обвинениям, то я думаю, что реально подобных решений суда будет сотни по Украины, что усугубит кризис в судебной системе, к чему привели люстраторы.

Есть объяснение тому, почему минюст и прочие не прислушались к замечанием Венецианской комиссии, которые раскритиковали закон "Об очищении власти"?

— Ну они прислушались, только в свойственной Украине манере после того, как сделали все по своему. И заявили, что Венецианская комиссия их в целом поддержала. Но если почитать выводы комиссии, то там через строчку написано, что они считают подобные механизмы незаконными, нарушающими демократические права и свободы. Но в свете того, что в парламенте сегодня нет большинства, им приходится мириться с тем, что есть. Особенно это касается судебной реформы.

По мнению Ростислава Кравца, все может закончиться очень плачевно для страны в свете полного правового нигилизма и игнорирования всеми гражданами страны действующего законодательства. А это может стать основанием для раздела страны на мелкие государства.