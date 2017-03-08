"Оппозиционный блок" требует распустить люстрационный департамент Минюста

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина."Оппозиционный блок" рекомендует властям распустить люстрационный департамент Министерства юстиции, говорится в заявлении партии.

"Оппозиционный блок" рекомендует власти распустить люстрационный департамент Министерства юстиции. Незаконная и нелепая украинская люстрация привела к тому, что даже на этот департамент в течение трех месяцев не могут назначить руководителя. Итогом работы разрекламированной "очищенной" власти стала ее полная профнепригодность. Сегодня необходимо очищать власть от самих люстраторов, при которых коррупция и развал государства достигли невиданных размеров", — говорится в заявлении на сайте партии.

Партия предлагает власти расформировать департамент люстрации Минюста как структуру, нанесшую огромный ущерб государству. "В Украине должен начаться процесс реального очищения власти от дилетантов и коррупционеров. Очистить ее может только народ – через досрочные парламентские выборы", — отмечается в заявлении.

Ранее глава Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко заявила, что в Украине люстрация судебной системы фактически не состоялась.