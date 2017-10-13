Кравец: дело чиновников МО Украины выглядит как пиар-акция НАБУ и САП

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

НАБУ задержало двух высокопоставленных чиновников Минобороны за растрату почти 150 миллионов гривен при закупке топлива. Это замминистра обороны и глава департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.

Речь идет о замглавы Минобороны Игоре Павловском и директоре вышеупомянутого департамента Владимире Гулевиче. Позже руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях.

При контракте на закупку топлива в один миллиард гривен были заключены дополнительные соглашения еще на почти 150 миллионов. Вот по этим допсоглашениям у НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры возникли вопросы. Также источники СМИ сообщают, что в преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити". Но СМИ сообщают, что руководству этой компании удалось сбежать перед задержанием.

Арест высокопоставленных чиновников прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Расскажите позицию защиты Павловского и когда должно быть судебное заседание по избранию меры пресечения?

— Немножко преждевременно говорить о позиции защиты, потому что мы еще не услышали позицию самого обвинения, кроме очередных пиар-заявлений САП. Что касается заседания, мы думаем, что оно произойдет сегодня, но в начале должно произойти заседание по нашей жалобе относительно незаконности его задержания. А в дальнейшем будет заседание о рассмотрении ходатайства антикоррупционной прокуратуры, детектива НАБУ, относительно избрания меры пресечения, где установили сумму залога в 75 миллионов гривен. Тоже очень удивительная сумма залога, если говорят что нанесли ущерб в 150 миллионов.

Вы говорите о незаконности его задержания. На чем основаны заявления?

— У нас все-таки есть УПК. Пока еще действует тот, который на сегодняшний момент есть, а который приняли мы еще не знаем, что там приняли. Что касается УПК, есть 208 статья, в которой четко указаны основания для задержания. В том числе этим основанием может служить возможное бегство подозреваемого от следствия. Каких-либо таких обстоятельств, свидетельствующих о том, что он хочет куда-то убежать, при том что он еще за две-три недели знал о том, что ведется это уголовное дело, само уголовное дело открыто год назад. Действия НАБУ не поддаются какой-то логике. Если год назад было открыто уголовное дело, разве год нужно для того, чтобы установить такой ущерб, о котором они говорят, если он в принципе вообще был. Потому что вчера знакомясь с материалами, которые были предоставлены, и то не в полном объеме и не всем адвокатам, стороне защиты, оказалось, что в принципе в материалах дела как таковые отсутствуют действия, что касается непосредственно моего подзащитного Игоря Павловского, какие-либо подписи, контракты. Он в принципе их вообще не заключал. Все сводится к тому, что на должности замминистра в его сферу обязанностей входила так называемая вот закупка, в том числе этот тендерный комитет. Хотя ни одной подписи, ни одного допсоглашения он не подписывал и не согласовывал.

А что именно вашему подзащитному вменяют в вину представители НАБУ?

— Часть 5 статья 191, растрата имущества, злоупотребление доверием. Вопрос в другом, что в принципе удивительно. Я вчера прочитал, сначала они дали обвинительный акт на 50 страницах. Потом это ходатайство на 500 страницах, до трех часов ночи с ним знакомился и просто не нашел ни одной подписи, где бы Павловский вообще ставил и подписывал. Как я и говорил, что с таким успехом можно обвинить и министра обороны, и в общем-то и главнокомандующего в подобной вещи. Кроме того, сотрудники НАБУ очень избирательно подошли в принципе к обвинению, везде отмечая, что была необоснованно поднята цена. При этом сами прикладывают справки о том, что цена действительно выросла. И соответствующие экспертные учреждения, и просто вчера посмотрели интернет, действительно было за тот период много статей по этому поводу, и графиков, и официальных данных, о том что цена на нефтепродукты за этот период выросла. Но об этом, к сожалению, сотрудники САП и НАБУ молчат. Я просто не понимаю оснований для этого дела, как я уже говорил. Оно было открыто год назад. И за год разобраться в том, что была или не была завышена цена, я думаю, даже для НАБУ это в принципе возможно.

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А что касается этих заявлений о том, что условия тендерные были прописаны под конкретную компанию?

— Мне очень тяжело это оценивать, потому что в материалах отсутствуют эти тендерные условия, прописанные под конкретную компанию, и это больше такие политические заявления заслуженных юристов Украины, которые недавно получили — я имею в виду САП. А что касается, тут вменяют же не само проведение тендера. К тендеру, как таковому, никто претензий не ставил. Тем более, опять же я говорю, тендер был более года назад, даже более года назад. А в вину ставят именно увеличение цены, которое произошло в связи с увеличением цены нефтепродуктов на рынке, которое тоже подтверждено данными.

С другой стороны, как говорили журналисты и прокуроры, что даже после снижения цены на рынке победитель тендера цену не снижал для Минобороны.

— Тогда у меня вопрос, почему президент Украины не мониторил цену на тендере и повышение? А почему должен замминистра лично? Это не входит в его обязанности. Есть конкретное подразделение, которое это делает. Почему министр обороны это лично не мониторил? Вопрос, почему мы с вами вместе все это не мониторили? Тогда нам всем вместе тоже надо также избирать меру пресечения и тем же руководителям САП. Кроме того, все умалчивают, что тот акт аудита, на основании которого в принципе также предъявлены обвинения, он на сегодняшний момент оспаривается в суде и окончательное решение по этому делу пока тоже не принято. Фактически, на сегодняшний момент как такового не установлено факта нецелевого или неправильного использования. Это только исключительно такое мнение у прокуроров САП.

Прокуратура сейчас предлагает избрать меру пресечения в виде ареста с залогом в 75 миллионов гривен. Есть ли эта сумма у вашего подзащитного?

— Конечно же такой суммы нет и её просто физически быть не может. Потому что мой подзащитный является боевым офицером. С 83 года он служит в армии. Он защищал Мариуполь. В принципе он руководил этой операцией по недопущению в Мариуполь. Он пошел сам на эти склады в Балаклее, когда первый ехал туда и первым был на самом первом танке, который тушил эти склады, которые там взрывались. Он реальный боевой офицер. У него десятки именно государственных наград и боевых наград за его заслуги. И подобные обвинения, я считаю, в общем-то, недопустимыми и подрывающими доверие и к ВСУ и в принципе к государственной власти в целом. Я не понимаю, цель этой пиар-акции НАБУ. Конечно, это может быть та болезнь, у всех прокуроров которая существует. У нас НАБУ последние три года делало десятки, если не сотни, громких заявлений, но почему-то результатов нет. Все результаты, о которых говорит тот же генпрокурор, о том что те же деньги Виктора Януковича возвращены, то почему-то сами решения судов, на основании которых эти деньги возвращены, почему-то от общественности прячутся. Поэтому здесь тоже возникает громадное количество вопросов, а цель вообще всего этого? То есть, вернуть деньги или наказать виновных? Насколько я понимаю, нужно вернуть деньги. Если есть какие-то сомнения в законности поднятия цены, пожалуйста, обращайтесь в суд, чтобы суд действительно установил, что цена была поднята незаконно. На сегодняшний момент, без каких-либо решений судов, которые бы установили незаконность поднятия цены, обвинять людей в том, что это было сделано незаконно, по крайней мере, довольно странно выглядит.

Если нет доказательной базы у следствия, если нет оснований для выдвижения претензий к вашему подзащитному, почему тогда именно за него взялись?

— Мне напоминает это просто какое-то политическое дело. Может нужна кому-то эта должность. Может какие-то другие имеются в виду. Может действительно подорвать обороноспособность страны, потому что Игорь Павловский, если посмотреть, что он делал, он как раз и не давал возможности и повышать цены, и закупать за необоснованными ценами продукцию, ту же одежду, и десятки тендеров, которые в принципе не проходили, потому что это все проверялось и делалось. Почему это произошло с нефтепродуктами. Откуда вообще взялось это дело и как я говорил, оно год расследуется и за год нельзя было предъявить. Выглядит очень странно.

Напомним, если НАБУ грамотно соберет доказательства в деле о коррупции в Минобороны, у них будет шанс раскрутить дело против окружения президента, которое фактически питается с "Укроборонпрома", считает основатель организации "Вернись живым" Виталий Дейнега.