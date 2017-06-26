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    Политика

    ЕСПЧ решил вернуть должности 17 люстрированым судьям

    Тема:

    Новые чистки в рамках закона о люстрации (166)

    (обновлено: )56
    По восьми делам уже назначено рассмотрение всем составом Верховного суда. Ярослав Романюк отметил, что планируют как можно быстрее рассмотреть все 17 заявлений.
    Европейский суд по правам человека
    Официальный сайт Юлии Тимошенко

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины пересмотрит решение об освобождении 17 национальных судей, которые Европейский суд по правам человека признал противоправными. Об этом сказал судья-спикер Судебной палаты ВСУ по административным делам Александр Прокопенко во время пресс-конференции.

    Анна Калинчук. Архивное фото
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    По его словам, по восьми делам уже назначено рассмотрение всем составом Верховного суда.

    "После решения Европейского суда по правам человека, которое приобрело статус окончательного 19 апреля 2017 года "Куликов и другие против Украины", 17 заявителей из 18, которые занимали должности судей национальных судей, обратились с заявлениями о пересмотре судебных решений. В отношении них были возбуждены производства, в результате чего они были уволены с должностей за нарушение присяги…Европейский суд по правам человека констатировал нарушение п. 1 ст. 6 и ст. 8 Конвенции о защите прав человека", — цитирует его Укринформ.

    Первое заседание состоится 3 июля 2017 года по пересмотру этих решений.

    В то же время председатель Верховного суда Ярослав Романюк отметил, что планируют как можно быстрее рассмотреть все 17 заявлений о пересмотре судебных решений об увольнении.

    Ранее в Европейский суд обратились 18 украинских судей, в отношении которых в период с 2004 по 2012 года Высший совет юстиции подавал рекомендации в Верховную Раду об увольнении с должности за нарушение судейской присяги. После увольнения судей национальные суды признали правомерность их увольнения. Однако ЕСПЧ установил нарушение Украиной права на справедливый суд (статья 6) и права на уважение частной и семейной жизни (статья 8) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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