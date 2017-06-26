ЕСПЧ решил вернуть должности 17 люстрированым судьям

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Верховный суд Украины пересмотрит решение об освобождении 17 национальных судей, которые Европейский суд по правам человека признал противоправными. Об этом сказал судья-спикер Судебной палаты ВСУ по административным делам Александр Прокопенко во время пресс-конференции.

По его словам, по восьми делам уже назначено рассмотрение всем составом Верховного суда.

"После решения Европейского суда по правам человека, которое приобрело статус окончательного 19 апреля 2017 года "Куликов и другие против Украины", 17 заявителей из 18, которые занимали должности судей национальных судей, обратились с заявлениями о пересмотре судебных решений. В отношении них были возбуждены производства, в результате чего они были уволены с должностей за нарушение присяги…Европейский суд по правам человека констатировал нарушение п. 1 ст. 6 и ст. 8 Конвенции о защите прав человека", — цитирует его Укринформ.

Первое заседание состоится 3 июля 2017 года по пересмотру этих решений.

В то же время председатель Верховного суда Ярослав Романюк отметил, что планируют как можно быстрее рассмотреть все 17 заявлений о пересмотре судебных решений об увольнении.

Ранее в Европейский суд обратились 18 украинских судей, в отношении которых в период с 2004 по 2012 года Высший совет юстиции подавал рекомендации в Верховную Раду об увольнении с должности за нарушение судейской присяги. После увольнения судей национальные суды признали правомерность их увольнения. Однако ЕСПЧ установил нарушение Украиной права на справедливый суд (статья 6) и права на уважение частной и семейной жизни (статья 8) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.