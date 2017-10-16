Ермолаев: состав власти не отображает интересы всех граждан страны

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина занимает девятое место в числе стран с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц. Международная организация по миграции в начале лета текущего года провела мониторинг ситуации по ВПЛ и определила главные проблемы этих людей: низкие доходы, проблемы с жильем и трудоустройством, плохие условия проживания и необустроенный быт.

"Когда рассматриваем мы переселенцев как социальную категорию, то тогда мы о чем-то другом говорим, не только о переселенцах. А о том, что все это, к сожалению, проблема какого-то переживаемого нами большего кризиса, национально-социального, в котором переселенцы, как лакмусовая бумажка — наиболее ярко и болезненно переживают о своей судьбе", — сказал директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, ключевая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся — это угроза кризиса, угроза провала реинтеграции.

"В данном случае я говорю не о реинтеграции только Донбасса с его населением, я говорю о реинтеграции страны. С каждым месяцем все больше количество конфликтных проблем, которые замешаны теперь, как на социальных вопросах, связанных с низкими доходами, бесконечно растущими тарифами, которые захватывают все большие социальные категории населения, так уже и на территориальной, этнической, языковой, культурной почве. Все больше новых конфликтных точек свидетельствуют о том, что что-то не то с самой социальной системой Украины. Все большее количество разных социальных групп оказываются в состоянии протеста и сопротивления. И переселенцы, в данном случае попадают на первую строчку, поскольку это самая уязвимая категория", — пояснил Ермолаев.

Политолог напомнил, что несколько лет назад главным аргументом пришедших к власти для тех украинцев, которые оказались на территории, перешедшей в состав Российской Федерации, на территории конфликта, состоял в том, Украина будет защищать своих граждан и свои территории. Но новая власть заявляла тогда, что главным преимуществом будет создание условий социального развития, справедливости, качества услуг, особых отношений государства и гражданина: когда Украина будет такой привлекательной, что не нужно воевать, а все вернется к нам по собственному желанию.

"В 2014 году власть, и президент, и новая парламентская коалиция, на всех углах говорили о том, что наша главная задача за короткое время превратить Украину в страну привлекательную, справедливую, некоррумпированную, когда никакой внешний враг не способен будет у нас оттяпывать территории и переагитировать наших собственных граждан. По факту оказывается, что за эти три года мы получили страну, в которой количество конфликтов, социальных проблем, экономической нищеты стало еще больше, она стала еще менее привлекательной. А судьба переселенцев, как реактив в лаборатории, показывает насколько хуже и сложней стало не только им, но и остальным", — подчеркнул Ермолаев.

Эксперт напомнил, что еще несколько лет назад говорилось о необходимости формирования понятного, как обывателю, так и каждому политику, приемлемого нового видения — каким будет новый Донбасс после войны как часть Украины, какой будет его экономика, как мы сможем решить накопившиеся там социальные проблемы.

"Все до сих пор вспоминают как уровень безработицы Донбасса, так и феномен копанок. Теперь в копанках вся страна — янтарные копанки, рыбные, лесные и так далее. Оказывается, что в этом состоянии вся страна. Поэтому вместо новой визии Донбасса мы по существу подорвали доверие к возможности изменения всей страны. Мы в Донбасс превращаем всю страну, с теми негативами, которые всегда считали особенностью только Донбасса. Теперь посмотрите по сторонам: тот же самый конфликтный несправедливый Донбасс, который кто ни попадя пытался критиковать. Теперь этим противоречивым конфликтным Донбассом стала вся страна", — подчеркнул Ермолаев.

Как отметил политолог, украинское общество достаточно толерантно в повседневности, о чем свидетельствует готовность участвовать и поддерживать волонтеров.

"Но отношение чужеродности с государством только обострилось. Оказалось, что проблема переселенцев проявляет то, что не только самые обездоленные категории, но и та часть населения, которая более-менее, устроена, не воспринимает государство как государство свое и справедливое. Грубо говоря, государство, которое еще два-три года назад в лице власти обещало построить новый неконфликтный мир становится все более чужим для, все большей категории населения. Причем не только по региональному, но и по социальному признаку — у разных социальных групп. И это отражается в социологии — уровень доверия к институтам катастрофически падает. Кстати, падает он и к тем институтам, которые еще недавно пользовались высокой поддержкой и были связаны с обороной страны", — подчеркнул Ермолаев.

По мнению эксперта, это говорит о том, что для того, чтобы вернуться к вопросу справедливых социальных программ в отношении переселенцев, нужно пересматривать не какое количество миллиардов нужно отправить этой группе, нужно вообще пересматривать основы той национальной социальной политики, которая производится в стране.

"Вопрос, связанный с новой социальной политикой предполагает радикальное изменение того, что называют стратегией. Действия нынешней власти последовательны, их цели достаточно очевидны, просто достаточно сложно признать, что в рамках этой стратегии не предполагается ни помощь, ни социальная инвестиция целым категориям и даже регионам. В их визии страны нет проблемы Донбасса, нет проблемы русскоязычных, поэтому с такой легкостью принят закон, который, по сути, у нас превращает образование в систему производства на конвейере национал-патриотов. В их стране предполагается только одна историческая правда с одним историческим памятником. Это стратегия. Они ее не декларируют, они с настойчивостью, достойной лучшего применения, просто шаг за шагом реализуют. Просто оказывается, что жертвами такой стратегии становится огромная категория населения, уже целые громады, которые вдруг по факту видят, что в этой стране им не место, или их интересы игнорируются и не учитываются. Я отношусь к этому серьезно и считаю это стратегией. Когда-то я назвал ее «Стратегией малой Украины», удобной для этой власти", — сказал Ермолаев.

По его словам, стратегия социальной интеграции, должна касаться не только Донбасса, а формирования более уравновешенного, со справедливыми социальными инвестициями, украинского мира.

"Но тогда оказалось бы, что многим из тех, кто сейчас у власти, просто нет места. В силу того, что они ответственны за конфликт, ответственны за коррупцию, принимали политическое решение по войне на Донбассе, участвовали в этих решениях. Поэтому у них другая стратегия", — пояснил Ермолаев.

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Он отметил, что нужен серьезный разговор о новой реинтеграционной стратегии для Украины, где Донбасс — самая больная, но лишь часть этой проблемы.

"Эта стратегия социальной интеграции должна быть связана с новым видением Украины, в которой всем есть место каждой социальной категории, где не только переселенец, как самый пострадавший в условиях войны, но и обнищавший пенсионер, и безработный вдруг почувствуют, что государство к нему возвращается, и возвращается в каждую территорию. Это огромная работа, но главное — состав власти должен быть национальным, а не малоукраинским", — подытожил Ермолаев.