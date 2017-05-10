Минюст: люстрированы почти все чиновники времен Януковича

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Директор департамента по вопросам люстрации министерства юстиции Украины Анастасия Задорожная заявила, что люстрация на 98% очистила украинскую власть от чиновников времен бывшего президента страны Виктора Януковича.

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"Кто попадал под статью (закона об очищении власти – ред.), тех увольняли. Иногда люди самостоятельно писали заявления на увольнение. Затем эти госструктуры и органы самоуправления проводили еще и свои внутренние проверки. И уже последней была инспекция результатов люстрации нашим департаментом. Могу сказать, что власть очищена на 98%", — заявила Задорожная в интервью украинскому бюро Deutsche Welle, опубликованному в среду.

По ее словам, на сегодня в реестре людей, которые попали под люстрацию, 935 человек. Она также сказала, что некоторым чиновникам удалось сохранить свои должности из-за решений судов.

Напомним, в середине сентября 2014 года парламент Украины с третьей попытки одобрил закон об очищении власти (люстрации). В рамках процесса люстрации были уволены многие чиновники, работавшие в годы президентства Виктора Януковича.