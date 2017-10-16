По девять лет за Youtube: шокирующие реальные сроки для журналистов

РИА Новости Украина

28 сентября 2017 года Андрушовский суд Житомирской области приговорил к 9 годам тюрьмы журналистов "17 канала" Дмитрия Васильца и Сергея Тимонина. Что же такого совершили журналисты, чтобы получить столь суровый приговор, задаются вопросом Юлия Гаврильчук и Юрий Ткачев.

В Украине 9-10 лет — "средний" срок за умышленное убийство. Подобные сроки получили и бойцы скандального батальона «Торнадо», обвиняемые в создании банды, занимающейся похищениями, убийствами и изнасилованиями. Надо полагать, обвинения в адрес Васильца и Тимонина были столь же серьезны, раз повлекли за собой такой серьёзный приговор, да к тому же снабжены внушительной доказательной базой?

Попробуем же разобраться.

Обвинения

На самом деле Васильца и Тимонина обвиняют в создании интернет-телеканала "Новороссия-ТВ" — точнее даже в помощи при создании такового. Согласно официальной фабуле обвинения, летом 2014 года Василец и Тимонин отправились в непризнанную ДНР, куда доставили некое "техническое оборудование", а также сняли помещение, набрали и обучили персонал и тому подобное. И всё это — за три дня.

Точнее, занимался этим в основном Василец, а вина Тимонина заключается в том, что он выполнил указание Васильца, создав соответствующий профиль на сервисе Youtube.

Видимо, в Донецке не нашлось ни одного человека, способного справиться с данной задачей, да и самому Васильцу она оказалась не по силам — пришлось везти с собой "специалиста" из Киева (о том, что зарегистрировать канал в Youtube можно удалённо, никуда не выезжая, в СБУ, видимо, не в курсе).

Собственно, именно эти утверждения и стали основанием для обвинения Васильца и Тимонина по статьям "Организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации" (статья 258-3 УК) и "Публичные призывы к совершению террористического акта, а также распространение, изготовление или хранение с целью распространения материалов с такими призывами" (статья 258-2 УК).

Васильца и Тимонина арестовали в 2015 году, с тех пор они находятся за решеткой.

Объяснения

Сами Василец и Тимонин своего визита в Донецк летом 2014 и не отрицают, справедливо указывая, что тогда (да, в общем-то, и сейчас!) это никак не было запрещено украинским законодательством. По их версии, настоящей целью визита был поиск людей, которые могли бы с места событий освещать происходящее в столице непризнанной республики — звучит правдоподобно, ведь в те дни поиском источников информации в мятежном регионе были озабочены многие СМИ самых разных стран мира.

Своё отношение к телеканалу "Новороссия ТВ" Василец и Тимонин отрицают. Фактически телеканал появился спустя два месяца после упомянутого визита Васильца и Тимонина в Донецк. Более того, тогдашний главный редактор "Новороссии ТВ" Владислав Бриг также опровергает причастность Васильца и Тимонина к созданию телеканала.

"Ни Дмитрий Василец, ни Евгений Тимонин — мы их не знаем, и никакого отношения к "Новороссии ТВ" они не имели и не имеют. Это очередной бред СБУ, который они распространяют еженедельно и ежедневно. Я даже не знаю Васильца, говорят, он приезжал в Донецк, но я его не помню. Может он и приезжал, но к нам он никакого отношения не имеет", — заявил Бриг.

Разумеется, мнение "сепаратиста" для украинского следствия и суда — не авторитет. Однако, в конечном счёте, в Украине действует презумпция невиновности, по которой сбор доказательств — задача обвинения. Что же удалось найти СБУ и прокуратуре по делу Васильца и Тимонина, что убедило судей коллегии в составе Анатолия Зайцева, Александра Дубцова и Инны Хуторной вынести столь суровый приговор?

Доказательства

Львиная доля доказательств, приведенных гособвинением по данному делу, посвящены пресловутой поездке Васильца и Тимонина в Донецк — точнее, подтверждению самого факта поездки, чего обвиняемые и не пытались отрицать. И уже на этот "каркас" обвинение "навешивает" другие "элементы конструкции". К примеру, в материалах дела неоднократно упоминается о переговорах и переписке обвиняемых с сепаратистами в Донецке — это должно было служить доказательством "преступных намерений" Васильца и Тимонина. Но ни записей телефонных звонков, ни логов переписки в интернете суду так и не предоставили.

Касательно дальнейших телефонных переговоров Васильца и Тимонина летом 2014 года прослушка имеется. Да вот беда: разрешение суда на прослушивание телефонов следователи СБУ получили… лишь в 2015 году!

И дело даже не в том, что на протяжении почти года спецслужба незаконно прослушивала телефонные переговоры журналистов. Важно, что, коль скоро эти доказательства добыты незаконным способом, они не могут быть использованы для доказательства вины, и суд должен был бы сразу же их отклонить.

Но не в нашем случае.

Значительная часть доказательств, представленных гособвинением, и вовсе является «правовым мусором». К примеру, в зале суда ряд свидетелей, являющихся активистами националистических организаций, заявили, что видели на страничках обвиняемых в соцсетях призывы к сепаратизму и совершению террористических актов. Какое отношение всё это имеет к предъявленным обвинениям в создании «сепаратистского» телеканала? Да никакого. Ещё одним «доказательством» такого рода является найденная смета проекта "Музей информационной войны", составленная не только в гривнах, евро и долларах США, но и в российских рублях. Видимо, это должно продемонстрировать склонность обвиняемых "сотрудничать с агрессором" — глупость само по себе, да ещё и, опять-таки, не имеет никакого отношения к предъявленным обвинениям.

С помощью таких "доказательств" обвинение, по видимому, пыталось создать Васильцу и Тимонину должный политический имидж — вместо того, чтобы озаботиться доказыванием тех вещей, в которых их обвиняют.

Причины

Сами обвиняемые, а также их единомышленники и коллеги — из тех, кто не побоялись комментировать резонансное уголовное дело — полагают: на самом деле причина ареста Васильца и Тимонина заключается вовсе не в некоем "канале в Youtube", а в журналистской деятельности обвиняемых на "17 канале" и за его пределами.

"17 канал", на котором работал Василец, действительно резко и бескомпромиссно критикует действующий украинский режим, за что неоднократно подвергался обвинениям в "сепаратизме". К примеру, нардеп Мустафа Найем — сам бывший журналист — записал "17-й" в сепаратисты за освещение антитарифных протестов в Киеве в феврале 2016 года.

"Маразм к вечеру крепчает. Некогда журналист, а ныне штатный пропагандист в лице народного депутата Мустафы Найема, следуя логике Геббельса, записал "17 канал" в сепаратисты. По его мнению, освещать протест в Киеве мы не должны. Это такой новый стандарт журналистики? Или, может быть, такие на самом деле европейские ценности — промолчать, не заметить, заклеймить?" — прокомментировал одно из тогдашних заявлений о "сепаратистах" в журналистике руководитель "17-го канала" Жан Новосельцев.

Вспомним, что буквально спустя несколько часов после заявления Найема на офис телеканала напали националисты и разгромили помещения, испортив дорогостоящую технику, после чего телеканал так и не оправился.

А до этого на главной площади Киева напали на журналиста телеканала. Кстати, стоящий рядом корреспондент "Громадського" не отреагировал на призывы коллеги о помощи.

Чуть позже, спустя год, Арсен Аваков попытался обвинить журналистов «17 канала» в причастности к убийству Павла Шеремета. По его словам, съемочная группа якобы слишком подозрительно быстро оказалась на месте происшествия.

Что же касается Васильца и Тимонина, то они "троллили" власти и за пределами телеканала. Достаточно вспомнить авторские программы "О чём молчат СМИ" и "Музей информационной войны", посвящённые разоблачению лжи и передёргиваний украинских масс-медиа, "премию Геббельса" за разжигание ненависти, ложь и использование положения в корыстных целях, вручённую одной их журналисток телеканала ТСН, трансляцию одного из выпусков видеоблога Анатолия Шария на телеэкране в центре Киева. Стоит ли удивляться тому, что власти решили в определённый момент вывести неугодных журналистов из игры?

Удивительнее другое: решая столь "важную" задачу, они даже не сумели состряпать сколь угодно убедительную и доказательную историю. С другой стороны, а зачем — если заранее известно, что суд "проглотит" любую "тухлятину"?

Кстати сказать, после ареста Васильцу предлагали сделку: стать свидетелем обвинения против руководства "17 канала" — и взамен на это выйти на свободу. Он отказался.

Заключение

На данный момент известно, что и Василец, и Тимонин намерены подавать апелляцию. Они скептически относятся к идеям просить Европу вмешаться в их дело, однако сами в борьбе за восстановление справедливости готовы идти до конца.

22 месяца за решёткой стали нелёгким испытанием для журналистов, которые к моменту оглашения приговора находились в состоянии тяжёлого нервного и физического истощения. Так, в ходе слушаний Василец неоднократно падал в обморок, Тимонин, опасаясь за свою жизнь, отказывался от передач с воли.

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Однако ни это, ни беспрецедентный по своей суровости приговор не смогли сломить волю журналистов.

"Я не мог бы просто спокойно смотреть на то, как травят граждан Украины друг на друга через СМИ, поэтому я просто не смог бы поступить иначе, — заявил в интервью, данном уже после приговора, Дмитрий Василец. — Сейчас хоть и в тюрьме, зато смотрю на себя в зеркало — и мне не стыдно".