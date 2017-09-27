Дело Муравицкого: суд решает судьбу журналиста

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Расследование завершено

Обвинительный акт в отношении житомирского журналиста Василия Муравицкого, подозреваемого в госизмене, утвержден прокуратурой и направлен в суд.

Как сообщает СБУ, во время досудебного следствия было проведено почти 30 лингвистических, судебно-психологических и автороведческих экспертиз, результаты которых приобщены к делу.

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Согласно выводам экспертов, в публикациях Василия Муравицкого присутствуют приемы психологического манипулирования сознанием читателей. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Однако, по словам адвоката журналиста Андрея Гожего, суд Житомирской области так и не смог сформировать тройку судей для того, чтобы рассматривать дело.

"Расследование завершено, сначала дело было передано в суд Житомирского района Житомирской области, а поскольку этот суд, как, я понял, не может сформировать тройку судей для того, чтобы рассматривать дело, то материалы переданы в апелляционный суд Житомирской области, который должен определить подсудность", — рассказывал Гожый.

Заседание в апелляционном суде Житомирской области по определению подсудности дела запланировано на среду.

В чем обвиняют

Напомним, Муравицкого задержали 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, но защита подала апелляцию, расссмотрение которой не раз переносили. По одной из причин, якобы в суд области не были доставлены вовремя материалы дела.

28 августа 2017 года Апелляционный суд таки рассмотрел жалобу на арест журналиста, но оставил его под арестом. Это решение суда было встречено криками "Ганьба!" со стороны людей, пришедших на заседание поддержать журналиста. Часть людей, разделяющий мнение обвинения, начали кричать "Слава Украине!".

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29 августа на заседание суда пришли десятки людей с целью поддержать журналиста. Из Киева приехал Руслан Коцаба, для изучения ситуации прибыли представители ОБСЕ и представитель офиса омбудсмена. Пришли и активисты под желто-синим флагом – группа общественной поддержки гособвинения. Еще до начала заседания произошли словесные перепалки между ними и сторонниками освобождения журналиста.

Бежать не собирается

Журналист ранее просил суд изменить ему меру пресечения на такую, что не связана с лишением свободы, заявив, что никуда бежать не собирается.

"Оставить жену и ребенка для меня – хуже смерти", — говорил он.

Журналиста и задерживали-то в роддоме.

Но следователь и представитель обвинения, со своей стороны, просили суд оставить жалобу без удовлетворения: по их мнению, журналист может скрыться в России или в непризнанных ЛНР/ДНР.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Суд по делу Муравицкого

Адвокат журналиста Андрей Гожый называет все обвинения против Муравицкого абсурдными. В своем выступлении защитник буквально "разнес" обвинение по всем пунктам.

По его словам, де-юре (ст.9 Конституции), признается, что Россия не просто дружественное государство и стратегический партнёр Украины, а наши страны совместно проводят политику безопасности, мира, воздерживаются от посягательств на суверенитет и территориальную целостность, не проводят против друг друга никакой т.н. "подрывной деятельности" (ст.ст.4-6 Договора). Более того, стороны развивают отношения в военной сфере (ст.8), кстати, что видно из постоянных торговых отношений с Россией, в т.ч. в сфере вооружения, де-факто!

"Муравицкому вменяют в вину сотрудничество с гражданами РФ и с российским информагентством "Россия сегодня"? И получение денег за выполненную работу? А разве это запрещено? Нет, всё это разрешено и всё это совершенно законно. Война с Россией или… дружба и партнерство? Дело в том, что это сотрудничество с "врагом"? Но пусть обвинение покажет документ, в котором хоть слово есть о том, что Украина действительно воюет с Россией", — пишет Андрей Лубенский.

Гожый напомнил, что правовая основа отношений Украины и РФ – это сотни договоров и соглашений, действующих и поныне, в том числе никто не отменял "Большой договор" о дружбе и стратегическом партнерстве между Украиной и Россией. И не могут сотрудничать с российскими СМИ?, задается он вопросом.

Международное право не оперирует понятиями "терроризм" и "война" в отношении Украины, а т.н. "російські найманці" в п.2 Минских соглашений названы "вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", подчеркивал адвокат.

По материалам из открытых источников интернет