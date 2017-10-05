Журналистов в Украине били и бьют, но это, почему-то, "не политика"

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинские журналисты не могут чувствовать себя в безопасности: в стране победившего "евромайдана" работников СМИ бьют каждые 4 дня. Такие подсчёты сделали в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ).

С начала года НСЖУ зафиксировала 75 случаев физической агрессии по отношению к журналистам, сообщил глава организации Сергей Томиленко, презентуя в Киеве "Индекс физической безопасности журналистов Украины".

По его словам, в 13-ти случаях нападавшими были чиновники, должностные лица или депутаты, в 4-х случаях на журналистов нападали полицейские или сотрудники госохраны. Зафиксировано три случая применения оружия.

Преступления без наказания

Томиленко отметил, что составленный совместно с Национальным институтом журналистики индекс — "это мониторинг случаев препятствования журналистской деятельности с применением физической силы".

Эти инциденты могут сопровождаться повреждением аппаратуры, случаями насилия в отношении журналистов или технических работников СМИ, совершенного во время выполнения журналистами своих обязанностей либо связанные с этим, пояснили в НСЖУ. Учитывая количество подобных инцидентов, можно сказать, что для Украины это стало обыденностью.

По словам главы НСЖУ, ситуация усугубляется "системной безнаказанностью за преступления против журналистов".

Томиленко напомнил, что в феврале был обнародован отчет по итогам трех лет после "евромайдана" — за это время зафиксировали 271 случай физической агрессии в отношении работников СМИ.

"К сожалению, мы не нашли ни одного журналиста, который поблагодарил власть, силовиков, прокуратуру… за то, что было проведено объективное расследование и наказаны виновные", — отметил глава НСЖУ. По его словам, отсутствие адекватных действий в таких случаях является сигналом: на журналистов можно нападать, за это ничего не будет.

"Беспрецедентная свобода слова"

Примером можно считать недавнюю историю, когда сотрудники УДО препятствовали работе журналистов программы "Схемы" во время свадьбы сына генпрокурора Украины (погулять прибыл весь политбомонд).

Как сообщил журналист Радио Свобода Михаил Ткач, есть все доказательства нападения сотрудников УГО на членов съемочной группы "Схем", есть и доказательства того, что сотрудники УГО знали, что нападают на журналистов "при исполнении".

Однако такие доказательства, по его словам, были (и есть) и в случае нападения на них со стороны сотрудников СБУ два года тому назад — но виновные не наказаны, а "военная прокуратура четыре раза закрывала это производство на основании того, что не видит состава преступления".

Ткач отметил, что причина нападений на медийщиков проста: "власть имущие не хотят, чтобы их снимали, не хотят, чтобы снимали их дома, вечеринки и так далее".

"Мы видим, что, например, президент (Петр Порошенко — Ред.) на пресс-конференции говорит, что в Украине беспрецедентная свобода слова, в то же время, сотрудники УГО совершают нападение на нашу съемочную группу во время празднования свадьбы сына Генпрокурора в то время, как президент покидает эту вечеринку", — отметил Ткач расхождения между словом и делом.

Нападают, но… "без политики"

Нападения на работников медиа совершают не только чиновники и полицейские.

"К сожалению, в Украине складывается недопустимая ситуация, связанная с тем, что (есть — Ред.) абсолютно низкий уровень культуры восприятия журналиста при выполнении профессиональных обязанностей", — сказал Томиленко.

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Он пояснил, что речь идет не только о должностных лицах: "мы констатируем, что на бытовом уровне очень низкая культура восприятия журналистов и, соответственно, довольно высокий уровень агрессии относительно журналистов".

Отметим от себя: украинскому медиа сообществу стоило бы задуматься, почему так происходит. Не потому ли, что журналистам просто перестали верить уже и на бытовом уровне? Тогда это катастрофа… Но такими вопросами медийщики и медийные организации, похоже, не задаются.

Даже в тех случаях, когда на работников СМИ нападают представители государства, в НСЖУ не видят никакой политики.

"Мы призываем не политизировать вопрос проблемы нарушения прав журналистов. Мы считаем, что тема физической агрессии — это не тема политическая, а это тема просто защиты и выживания журналистов", — заявил Томиленко.

Какая "демократия", такие и "псы"

Пусть и "без политики", но проблема выживания стоит остро: на 1 ноября этого года запланированы парламентские слушания по вопросу о физической безопасности журналистов. Впрочем, в НСЖУ опасаются, что депутаты могут за это не проголосовать за соответствующее решение парламентского Комитета по вопросам свободы слова и такие слушания "не поставят в повестку дня".

Томиленко подчеркнул, что мониторинг случаев нападений на работников СМИ — "еще один инструмент защиты прав журналистов". По его словам, "важно проявлять корпоративную солидарность и не давать замалчивать подобные инциденты".

Но с корпоративной солидарностью беда. Украинское медиосообщество практически не заметило ареста житомирского журналиста Василия Муравицкого, подозреваемого в госизмене за сотрудничество с российскими СМИ.

Не заметило приговора журналистам "17 канала" Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину — а их приговорили к 9 годам лишения свободы фактически за критику власти. Можно только догадываться, какой шум на весь мир был бы поднят, если б подобное случилось при "преступном" режиме Януковича. А тут… тишина.

Между тем, суровость приговора имеет свое объяснение.

"Знаете причину этой жестокости? Это приговор для нас. Это нам должно стать очень страшно. Это мы должны замолчать и спрятаться. Это мы должны понять, что любая антирежимная риторика закончится обвинениями в госизмене, сепаратизме, терроризме и покушении на госстрой и девяточкой в тюрьме", — считает экс-министр юстиции Елена Лукаш.

А журналисты, призванные быть "сторожевыми псами демократии", молчат. Впрочем, какая "демократия", такие у нее и "псы"… Какая уж тут "корпоративная солидарность".