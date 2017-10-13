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    Политика

    СБУ разрешила въезд двум ранее департированным испанским журналистам

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    По словам пресс-секретаря спецслужбы Елены Гитлянской, прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, СБУ открыла въезд в Украину испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре.
    Испанские журналисты депортированные из Украины
    elmundo

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины разрешила въезжать в страну двум испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре, которые ранее были выдворены из-за "антиукраинской деятельности", сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

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    СБУ выдворила Памплиегу и Састре из-за "антиукраинской деятельности в публикациях" в конце августа.

    "Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд в Украину испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре", — написала Гитлянская в пятницу в Facebook.

    При этом она добавила, что в случае наличия законных оснований и угрозы национальной безопасности, СБУ и дальше будет предпринимать подобные ограничительные меры в отношении журналистов.

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