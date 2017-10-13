СБУ разрешила въезд двум ранее департированным испанским журналистам

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины разрешила въезжать в страну двум испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре, которые ранее были выдворены из-за "антиукраинской деятельности", сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

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СБУ выдворила Памплиегу и Састре из-за "антиукраинской деятельности в публикациях" в конце августа.

"Прислушиваясь к многочисленным обращениям представителей журналистского цеха, мы открыли въезд в Украину испанским журналистам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре", — написала Гитлянская в пятницу в Facebook.

При этом она добавила, что в случае наличия законных оснований и угрозы национальной безопасности, СБУ и дальше будет предпринимать подобные ограничительные меры в отношении журналистов.