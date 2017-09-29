наверх
29.09.201701:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    9 лет "за сепаратизм". Приговор журналистам Васильцу и Тимонину

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (269)

    (обновлено: )1310
    Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности в создании канала "Новороссия ТВ". Осужденные отрицают причастность к созданию канала.
    Канал на Youtube Страна.ua

    Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в сепаратизме киевского журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина и приговорил их к 9 годам лишения свободы, сообщает интернет-издание "Страна".

    Игорь Гужва
    УНИАН
    Продолжение последовало. Дело Гужвы и таинственная флешка

    Василец и Тимонин находятся в СИЗО с 2015 года. 

    Читайте также — Дело журналиста Муравицкого: "Сейчас могут прийти за каждым"

    Как пишет издание, приговор зачитывался в отсутствие подсудимых. Васильца силой вывели из зала заседаний по приказу судьи — подсудимый начал критиковать суд за принятое решение. Евгений Тимонин сам вышел из зала. 

    Читайте также: "Дрянь, подонок, упырь": замминистра Тука обратился к журналисту Коцабе

    Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности в создании канала "Новороссия ТВ". Как утверждал сам журналист, он не имеет к телеканалу никакого отношения и не причастен ни к его формированию, ни к созданию и распространению информации на этом телеканале.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саперы очистили прилегающие к арсеналу под Винницей населенные пункты
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Павел Климкин. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?