9 лет "за сепаратизм". Приговор журналистам Васильцу и Тимонину

Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в сепаратизме киевского журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина и приговорил их к 9 годам лишения свободы, сообщает интернет-издание "Страна".

Василец и Тимонин находятся в СИЗО с 2015 года.

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Как пишет издание, приговор зачитывался в отсутствие подсудимых. Васильца силой вывели из зала заседаний по приказу судьи — подсудимый начал критиковать суд за принятое решение. Евгений Тимонин сам вышел из зала.

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Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности в создании канала "Новороссия ТВ". Как утверждал сам журналист, он не имеет к телеканалу никакого отношения и не причастен ни к его формированию, ни к созданию и распространению информации на этом телеканале.