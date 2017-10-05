"Оппоблок" поможет с апелляцией журналистам Васильцу и Тимонину

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Партия "Оппозиционный блок" решила оказать помощь в защите прав журналистов Дмитрия Васильцева и Евгения Тимонина, задержанных по обвинению в сепаратизме и осужденных судом в Житомирской области к девяти годам лишения свободы.

"Предоставить помощь журналистам Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, приговоренным украинским судом к девяти годам лишения свободы. Обратиться в соответствующие международные журналистские и правозащитные организации с целью привлечь их внимание к нарушению прав и свобод журналистов на Украине. Содействовать в отмене этого незаконного судебного решения", — говорится в сообщении партии.

По данным СМИ, в прошлом году Васильца и Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности, в создании канала "Новороссия ТВ". Адвокат журналистов Светлана Новицкая ранее сообщила РИА Новости, что Васильца и Тимонина признали виновными в "создании террористической группы или террористической организации", кроме того Тимонина также признали виновным в "публичных призывах к совершению террористического акта" и "разжигании межнациональной ненависти".