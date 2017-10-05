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    Политика

    "Оппоблок" поможет с апелляцией журналистам Васильцу и Тимонину

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    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (273)

    (обновлено: )2710
    В партии намерены обратиться в соответствующие международные журналистские и правозащитные организации с целью привлечь их внимание к нарушению прав и свобод журналистов в Украине.
    Евгений Тимонин и Дмитрий Василец в зале суда

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Партия "Оппозиционный блок" решила оказать помощь в защите прав журналистов Дмитрия Васильцева и Евгения Тимонина, задержанных по обвинению в сепаратизме и осужденных судом в Житомирской области к девяти годам лишения свободы.

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    "Предоставить помощь журналистам Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, приговоренным украинским судом к девяти годам лишения свободы. Обратиться в соответствующие международные журналистские и правозащитные организации с целью привлечь их внимание к нарушению прав и свобод журналистов на Украине. Содействовать в отмене этого незаконного судебного решения", — говорится в сообщении партии.

    По данным СМИ, в прошлом году Васильца и Тимонина задержали по обвинению в сепаратизме, в частности, в создании канала "Новороссия ТВ". Адвокат журналистов Светлана Новицкая ранее сообщила РИА Новости, что Васильца и Тимонина признали виновными в "создании террористической группы или террористической организации", кроме того Тимонина также признали виновным в "публичных призывах к совершению террористического акта" и "разжигании межнациональной ненависти".

     

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