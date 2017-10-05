Погребинский: законопроект по Донбассу ставит крест на минских соглашениях

РИА Новости Украина

Законопроект о реинтеграции Донбасса ставит под угрозу реализацию минских соглашений, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Президент Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия названа "агрессором" в разработанном законопроекте, пишут РИА Новости.

"Это закон закрывает тему минского процесса. Я не вижу перспектив его продолжения, если этот закон будет принят в таком виде, поскольку не может быть одновременно страна (Россия – Ред.), которая в минском процессе выступает в роли гаранта реализации минских соглашений на уровне с Францией и Германией, с другой стороны быть страной-агрессором", — сказал Погребинский.

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По его словам, законопроект по многим пунктам противоречит минским соглашениям, хотя в самом тексте закона говорится об обратном.

Погребинский считает, что этот законопроект является "декларацией, которая не может быть реализована". По его мнению, украинские власти, инициируя этот документ, пытается угодить США, которые заинтересованы в представлении России в негативном свете. Кроме этого, полагает эксперт, власти таким образом пытаются успокоить украинских радикалов и националистов, которые давно требуют официально признать неподконтрольные Киеву территории Донбасса оккупированными, а военную операцию украинских силовиков на востоке Украины называть не антитеррористической операцией, а военными действиями.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.