Раду разрывают законопроекты по Донбассу - Березенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Работа Верховной Рады в четверг обещает быть напряженной. Помимо нескольких десятков законов, в повестке дня значатся две важные инициативы по Донбассу.

Напомним, президент Петр Порошенко в среду внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, документ определен президентом как неотложный. Россия в законопроекте названа "агрессором". Также президент внес в парламент второй законопроект — "о создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе", который предусматривает продление на год особого статуса региона. Согласно повестке работы Рады на четверг, парламент намерен приступить к рассмотрению этих законопроектов.

По мнению нардепа от фракции "БПП" Сергея Березенко, оба закона должны быть безотлагательно приняты.

"Законопроекты, поданные президентом, в целом, положительны. В первую очередь, мы решаем статус наших Вооруженных сил, находящихся на линии соприкосновения. Это очень важно даже не столько сегодня, как на перспективу, как правильно квалифицировать действия наших Вооруженных сил. Очевидно, Антитеррористическая операция затянулась", — считает нардеп.

Политик также рассказал о процедуре принятия законодательных инициатив.

"Сегодня в первой половине дня мы включим в повестку дня соответствующие законопроекты, а уже после 16 часов будем их рассматривать в зале. Сегодня фракция "Блок Петра Порошенко" сконцентрирована в своем максимальном количестве, большинство поддерживает эти законы. Ни у одного из коллег не возникло вопросов о необходимости голосования за эти инициативы. Закон 7164 будет голосоваться в целом, 7163 будет проголосован за основу и во втором чтении мы урегулируем его с учётом тех или иных пожеланий народных депутатов", — отметил он.

Кроме того, депутат прокомментировал альтернативный законопроект, который предложила "Самопомич".

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"Это действительно чересчур альтернативный законопроект. Ведь, документ, который вносится президентом — это законопроект про интеграцию, про возобновление мира на Донбассе, про гарантии и права людей, которые попираются на временно-оккупированных территориях. То, что предлагает "Самопомич" — это консервация ситуации, ограждение этих территорий от Украины, чтобы огромная часть государства была фактически забытой. Мы кардинально не согласны с этой позицией — их законопроект об отторжении Донбасса, а наш — про интеграцию", — сказала нардеп.

Также Березенко считает, что у "БПП" не возникнет разногласий с "Народным фронтом" по части утверждения законов.

"Я думаю, что ко второму чтению мы найдем общий язык. Тем более, что некоторые представители "Народного фронта" принимали активное участие в разработке этого законопроекта. Конечно, к закону есть замечания — например, в законе не так четко, как бы этого хотелось выражен вопрос Крыма. Хотя тема полуострова точно также актуальна. Но, думаю, что во втором чтении этот момент будет учтен", — резюмировал депутат.