Порошенко решил обсудить с БПП законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в четверг, 5 октября, перед заседанием парламента встретится с парламентской фракцией БПП для обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса, сообщил замглавы пропрезидентской фракции Алексей Гончаренко.

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором".

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"Говорить об этом как о состоявшемся факте можно будет только после того, как у нас пройдет заседание фракции, и мы путем голосования определим свою позицию", — заявил Гончаренко в эфире телеканала "112 Украина".

При этом нардеп отметил, что, вероятней всего, фракция поддержит главу государства.

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Как сообщалось, ряд политических сил и организаций, среди которых "Правый сектор" и "Национальный корпус" намерены утром в четверг провести под Радой акции против принятия предложенного президентом законопроекта о реинтеграции Донбасса.