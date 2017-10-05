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    Политика

    Порошенко решил обсудить с БПП законопроект о реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (81)

    (обновлено: )87
    Заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко полагает, что БПП поддержит позицию главы государства.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в четверг, 5 октября, перед заседанием парламента встретится с парламентской фракцией БПП для обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса, сообщил замглавы пропрезидентской фракции Алексей Гончаренко. 

    Семен Семенченко. Архивное фото
    Украинское фото
    Семенченко: ребята из "Донбасса" в четверг выйдут под Раду

    Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 октября, внес на рассмотрение парламента законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно данным сайта Рады, "проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" определен президентом как неотложный. Россия в документе названа "агрессором". 

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    "Говорить об этом как о состоявшемся факте можно будет только после того, как у нас пройдет заседание фракции, и мы путем голосования определим свою позицию", — заявил Гончаренко в эфире телеканала "112 Украина". 

    При этом нардеп отметил, что, вероятней всего, фракция поддержит главу государства.

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    Как сообщалось, ряд политических сил и организаций, среди которых "Правый сектор" и "Национальный корпус" намерены утром в четверг провести под Радой акции против принятия предложенного президентом законопроекта о реинтеграции Донбасса. 

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