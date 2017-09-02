Новые левые, а проблемы старые

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Выборы все ближе, украинские политики пытаются найти резервы электоральной поддержки. Они есть: политическая зачистка левого фланга оставила Украину без серьёзных левых партий, но избиратели, голосовавшие за левых, остались. Что делают политики? Они пытаются предлагать новые "левые" проекты и реанимируют старые. Но настоящих левых пока нет, считают эксперты.

Кива и "возрождённая" СПУ

Еще недавно мало кто мог предположить, что полурастворившаяся в историческом тумане Соцпартия Александра Мороза вдруг оживёт… со скандалом. Партию возглавил не кто-нибудь, а мастер политического эпатажа Илья Кива, которого сложно было заподозрить в приверженности идеям социализма. К тому же часть партийконых активистов и функционеров нового лидера не признают, возникли споры…

Но в июле Кива провел совместную пресс-конференцию с лидером СПУ (такой пост также существует в партии — Ред.) Петром Устенко, который подтвердил, что новое руководство избрано на партийном съезде — "всё законно". Руководители сообщили, что СПУ начинает "активную фазу борьбы… за разрушения олигархического устройства" в Украине.

Кива также заявил, что партия будет бороться за социальное обеспечение незащищенных слоев населения, но упор сделал на том, что СПУ — за восстановление контроля Киева над границей с РФ. Беспокоит ли неимущих более всего именно эта проблема, не вполне ясно.

Позднее новый глава СПУ отметился громким обещание расстреливать на месте всех, кто будет помогать опальному экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили пересекать украинскую границу (опять граница! — Ред.). По всей видимости, СПУ под новым руководством будет вполне боевой партией. Вот только левой ли?

Как отметил политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков, перерождение левых политсил характерно для всех постсоветских стран, произошло это и в Украине — в том числе и с СПУ.

"Но связывать Киву и левых — это уже такой глубочайший постмодерн", — считает Рудяков.

Политический эксперт Владимир Воля отметил, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина, что вряд ли у Кивы есть серьезное политическое будущее в качестве левого политика: "потому что то, что он предлагает — это его фантазии, а не то, что является серьёзной социалистической идеологией".

"Социалисты" и генерал Ватутин

Как обновлённая СПУ будет бороться с олигархическим строем, покажет будущее. А пока реальными делами отметилась партия "Социалисты", возглавляемая экс-главой МИД Украины Леонидом Кожарой.

Партийцы провели в Киеве акцию против переименования проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича, в ходе которой на них напали праворадикалы. Некоторые участники акции серьезно пострадали.

Возможно, это привлечёт к партии тех, кто не воспринимает "бандеризацию" Украины и стремится к завершению конфликта на востоке страны, который "Социалисты" считают внутренним конфликтом (а значит, для его завершения нужен общенациональный диалог, считают в партии).

При этом "Социалисты" ориентируются на европейских левых. Сам Леонид Кожара в интервью РИА Новости Украина отметил, что партия не связана с предыдущими партиям левого направления — ни с Соцпартией Мороза, ни с Компартией Симоненко.

По словам члена политсовета партии Дениса Жарких, левую идею в партии понимают как идею корпоративного государства — "когда государство работает на каждого его члена". По его мнению, строительство социализма в СССР "не получилось по той причине, что власть взяли бюрократы", которые "создали новый класс, касту".

Новые левые, отметил Жарких, не должны допустить повторения этой роковой ошибки. Получится ли? Покажет будущее.

Настоящих "левых" нет… и не будет?

В общем, все "новые левые" — за всё хорошее и против всего плохого. Но возможно, это пока лишь видимость? В Украине, после ликвидации КПУ, не осталось политических партий в "левой нише", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"СПУ Кивы, "Социалисты" Кожары, "эсдеки" Каплина — это все фейковые партии, за которыми не пойдут люди", — отметил он.

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В то же время, по словам эксперта, "левый" электорат в стране остался. И политические силы пытаются его всячески окучивать.

"В Центральной Украине бывшие голоса СПУ намерена забрать Тимошенко и Ляшко. Между ними идет борьба. На юго-востоке за голоса "левых" воюют Оппоблок и Рабинович. Причем у последнего больше шансов на успех", — пояснил Корнейчук.

Аналитик подчеркнул, что "если говорить в классическом понимании, то "левых" партий нет, и уже не предвидится".

"Поскольку все меньше остается того электората, который можно причислить к чистым коммунистам или социалистам. В первую очередь потому, что традиционный электорат тех же коммунистов остался на Донбассе и в Крыму. А электорат социалистов из-за войны стал более "правый", — резюмировал Корнейчук.

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Владимир Воля не столь категоричен. По его мнению, электорат у левых есть, дело — за самими левыми. По мнению эксперта, левая идея может ожить, когда появятся лидеры, которым действительно поверит народ и которые смогут повести людей за собой: "пока таких лидеров у левых нет".