Кожара: Украина не может сама зарабатывать, пойдем с протянутой рукой

Андрей Лубенский, РИА Новосити Украина

Украинская власть сегодня как никогда близко подошла к возможности продажи последнего национального ресурса страны — земли. Но в сложившихся условиях такой шаг будет означать крах государства. Об этом сказал, выступая на заседании "круглого стола" левых сил, состоявшемся в Киеве, лидер партии "Социалисты" Леонид Кожара.

"К сожалению, за три года Украина превратилась из потенциально самой большой страны в Восточной Европе и всего Европейского континента, в страну потенциально самую маленькую. Потому что по экономике сегодня Украина входит в разряд маленьких стран", — сказал Кожара.

"Пойдём с протянутой рукой"

Политик пояснил: ВВП Украины сегодня приблизительно равен ВВП маленькой Чехии — "это означает, если посмотрим на численность населения, что мы намного отстали не только от стран ЕС, мы отстали от всех бывших наших партнеров".

Еще одно сравнение: Казахстан. При населении в 16 миллионов человек (из них полтора миллиона украинцев) национальное богатство, национальная экономика Казахстана в да раза больше украинской экономики, отметил Кожара.

Он добавил, что Украина в рейтинге ВВП на душу населения "находится во второй сотне государств, среди стран, которые и не являются, собственно говоря, полноценными странами".

"Мы в разряде тех государств, о которых говорят, что это государства, которые не состоялись", — заявил политик.

Он отметил, что было бы легче, если б видны были какие-то позитивные тенденции — "что есть программа у украинского государства, у правительства выровнять эту ситуацию и обеспечить устойчивое экономическое развитие"…

"Но мы этого не видим… Несмотря на парадные победные заявления, которые идут из президентского офиса и из правительства, тенденция в этом году тоже будет крайне негативная. Нам обещают рост ВВП на 2%, но мы же знаем, что Украина по внешним долгам должна будет выплатить 5% от ВВП. То есть, произойдет очередное реальное падение ВВП не менее чем на 3%", — подчеркнул Кожара.

По его словам, "это означает, что "не будет роста доходов у наших людей, это означает, что в очередной раз мы пойдём с протянутой рукой, поскольку мы уже не можем сами зарабатывать, мы можем только брать кредиты, в том числе — у МВФ".

"Не имеем права отдать последнее"

"И вот эта проблема продажи последнего общенационального актива — сегодня это тоже одно из требований МВФ", — сказал Кожара. И добавил: "Мы не имеем права отдать последнее в угоду международным финансовым институциям".

По словам политика, все понимают, что законодательное урегулирование рынка земли тоже невозможно, "поскольку что бы мы не написали в законах… все равно, через подставных лиц нашу землю скупят и арабские шейхи, и американские миллиардеры, и собственные олигархи".

Кожара сообщил, что "это, собственно, и происходило в последние годы, только не через решение вопросов собственности на землю, а через аренду".

"И ни для кого не является секретом, что целые регионы Украины, земля в этих регионах сегодня под контролем транснациональных корпораций", — резюмировал лидер партии "Социалисты".

Он призвал собравшихся выработать совместные подходы к решению проблемы (а за этим последуют, по словам политика, и совместные акции) — с тем, чтобы "не допустить краха государства".

Нет настоящей оппозиции

Кроме левых, спасать страну как будто и некому. Кожара рассказал, что партнеры его партии в рядах европейских социалистов — "все говорят о том, что на Украине нет реальной оппозиции".

"И, к сожалению, это так. Та оппозиция, которую мы видим в Верховной Раде, это неправдивая оппозиция, они бегают от одного олигарха к другому и, в конце концов, нет сомнений в том, что власть договорится и вынесет этот позорный законопроект о приватизации украинских земель на рассмотрение Рады… Мы должны этого не допустить", — сказал Кожара.

Все на борьбу с антинародным режимом!

В заключение лидер "Социалистов" представителей всех левых сил дать обсуждению земельного вопроса "высокий политический уровень, который объединит нас в борьбе против антинародного, антигуманистического политического режима, который сегодня правит бал в нашей единой державе, в нашей матери-Украине".

Напомним, Международный валютный фонд требует от Киева открыть ранок продажи земли сельскохозяйственного назначения.

В меморандуме с МВФ идет речь о том, что "утверждение Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения ожидается к концу мая 2017, что позволит действующему мораторию на продажу земель сельскохозяйственного назначения потерять силу с конца 2017 года, позволяя таким образом продажу земли, которая находится в государственной и частной собственности, сразу же после этого".

Однако этот вопрос вызывает неоднозначную реакцию как в украинском обществе, так и в политикуме.