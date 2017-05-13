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13.05.201719:36
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    Украина должна выплатить $20 млрд за четыре года - S&P

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    Согласно информации, Украина полностью выполнит краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 году и в 2018 году, а с выплатами обязательств в 2019 году в сумме 7,5 млрд долларов, по оценкам S&P, будет сложнее.
    Доллары США, купюры
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings рассчитало наиболее вероятную сумму для погашения Украиной долга и процентов в течение 2017-2020 годов. Это 20 миллиардов долларов, или около 21% ВВП в 2017 году. Об этом сообщает "Капитал".

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    По ожиданиям агентства, Украина полностью выполнит краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 году (по оценкам S&P, стране предстоит выплатить 2,6 млрд долларов) и в 2018 году (3,9 млрд долларов), учитывая средства официальных кредиторов, существующие резервы иностранной и национальной валюты НБУ, а также способность правительства привлекать финансирование на внутреннем и внешнем рынках.

    А вот с выплатами обязательств в 2019 году в сумме 7,5 млрд долларов, по оценкам S&P, будет сложнее. Их выплаты будут зависеть от способности правительства проводить реформы, требуемые программой МВФ, и способности рефинансировать часть долга с помощью средств, привлекаемых на международных рынках.

    S&P также отмечает большой объем условных обязательств страны, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в судах: выпущенные Украиной еврооблигации на сумму 3 млрд долларов, держателем которых является Россия, и в отношении иска "Газпрома" к "Нафтогазу" в связи с неплатежами по контракту "бери или плати" (take-or-pay) в размере 31,8 млрд долларов.

    Ранее международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный.

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