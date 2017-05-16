наверх
16.05.201720:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.05+ 0.25
  • USD26.47- 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    МВФ начал работу в Украине

    (обновлено: )20203
    Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что украинские власти будут обсуждать с миссией МВФ пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 16 мая, Международный валютный фонд начал работу в Украине, заявили РИА Новости в представительстве фонда. 

    Завершение работы миссии запланировано на 25 мая.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
    Как МВФ водит Украину на поводке

    Читайте также: Подташнивает не первый день. Соцсети о "шоколадных бунтах" в Roshen

    "Сегодня (во вторник) миссия начала свою работу. Она будет работать на Украине до 25 мая", — заявили во вторник в представительстве фонда.

    Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что украинские власти будут обсуждать с миссией МВФ пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста.

    МВФ одобрил в начале апреля выделение Украине очередного транша в 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности".

    Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Однако инициативы по реформированию пенсионной системы и введению рынка земли в стране пока не находят поддержки в парламенте.

    Программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Георгиевская ленточка
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Андрей Артеменко
    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Наручники. Архивное фото
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском