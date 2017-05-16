МВФ начал работу в Украине

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 16 мая, Международный валютный фонд начал работу в Украине, заявили РИА Новости в представительстве фонда.

Завершение работы миссии запланировано на 25 мая.

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"Сегодня (во вторник) миссия начала свою работу. Она будет работать на Украине до 25 мая", — заявили во вторник в представительстве фонда.

Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что украинские власти будут обсуждать с миссией МВФ пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста.

МВФ одобрил в начале апреля выделение Украине очередного транша в 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности".

Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Однако инициативы по реформированию пенсионной системы и введению рынка земли в стране пока не находят поддержки в парламенте.

Программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.