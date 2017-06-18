Украина, очевидно, что под внешним управлением — Кожара

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Попытка строительства моноэтнического государства в условиях, когда каждый четвертый гражданин Украины не является этническим украинцем, может привести к тяжелым последствиям и к утрате самого государства. Об этом сказал экс-глава МИД Украины, председатель партии "Социалисты" Леонид Кожара на состоявшейся в Киеве встрече руководства партии с представителями медиа и экспертного сообщества.

"Мы видим, что происходит в стране. Я как человек, поработавший с тремя президентами… потому я имею право и могу оценивать. Я хочу сказать, что государство как целостный организм, выполняет определенные функции. Так вот, эти функции, которые прописаны в теории управления и в теории государства… уже большинство функций находятся не под руководством украинским, а под внешним управлением", - сказал политик.

Он пояснил, что, например, сегодня нет у страны суверенной независимой финансовой системы — "эта государственная функция, финансовая, находится под контролем международных финансовых институтов, образно говоря — западного какого-то штаба, который руководит процессом".

"Украина сегодня очень быстро прощается и социальной функцией государства", — подчеркнул Кожара. По его словам, этот процесс во многом носит антиконституционный характер.

Так, в украинской Конституции записано, что центральное правительство отвечает за государственное образование, за охрану здоровья. Записано, а что на практике?

"Если мы возьмем бюджет этого года, то увидим: правительство очень смело отдало эти важные сферы жизни на ответственность местных органов власти. И сегодня, когда (премьер-министра — Ред.) Владимира Гройсмана начинают "прессинговать! из регионов, он говорит: "Слушайте! Мы провели такую шикарную децентрализацию, мы же отдали все вам, мы бюджет увеличили. Поэтому какие ко мне вопросы?". То есть, если учительница не получила зарплату, как ей обещали перед новым годом, не меньше 5 тысяч гривен, то не Гройсман плохой, а губернатор плохой. Но именно Гройсман, по Конституции, отвечает за эти важные сферы…", — сказал председатель партии.

Попробуйте "выкурить" ЦРУ из Киева

Что касается сферы безопасности и обороны, то, по словам Кожары, тут тоже не наблюдается никакой суверенной и независимой украинской политики.

"И даже небольшим свидетельство этого является присутствие на ул. Владимирской в Службе безопасности Украины (СБУ) офиса ЦРУ. Если уж заехали, выгонять их будет исключительно тяжело…", - сказал Кожара. Экс-глава МИД рассказал, что ему доводилось видеть погрузку аппаратуры ЦРУ, он знает, насколько ее много — и добавил иронично: "Попробуйте их выкурить теперь!".

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Не "Украина превыше всего", а люди

"Социалисты" выступают за коррекцию как внутренней, так и внешней политики Украины, подчеркнул Кожара. Особенно, по его словам, беспокоит левых один процесс, который кому-то может даже показаться "теоретическим", однако на самом деле он "непосредственно выходит на основания существования этого государства".

Это "быстрый процесс строительства моноэтнического государства, против чего "Социалисты" категорически возражают.

Кожара сообщил, что сам он в последнее время не смотрит президентский "5 канал", но посоветовал приглядеться к левому углу экрана.

"Там написано… По-немецки это скажу: Украина юбер аллес, Украина превыше всего. А мы выступаем за строительство государства всех граждан Украины", - подчеркнул политик, добавив, что, например, на гербе США написано: "E Pluribus Unum" (в переводе с латыни: "Из многих — Один").

Украина сегодня от этого принципа отступила, констатировал Кожара, напомнив, что каждый четвертый гражданин этого государства не является этническим украинцем — и если продолжить курс на моноэтничность, то «рано или поздно это разорвет Украину".

Против антисоциальных реформ

Еще одна опасность — антисоциальные реформы, проводимые нынешней властью. Лидер "Социалистов" подчеркнул: сам базовый принцип экономических реформ должен быть пересмотрен.

"Ни одна реформа не может носить антисоциальный характер. Поскольку, если не для людей, то для кого мы эти реформы проводим? А государство сейчас отстраняется от участия в жизни общества, это очевидно", - отметил Кожара.

По его словам, также ни одна реформа не должна вести к увеличению разрыва между бедными и богатыми (пока — "все наоборот").

Кроме того, подчеркнул политик, каждая реформа должна вести к обеспечению принципа общей занятости. Но пока что на Украине — "все, что ни делается, приводит к сокращению рабочих мест". Даже окружную дорогу в Киеве строят турецкие рабочие. "А своим работу дать?" — задал Кожара риторический вопрос.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара

За свободу мнений

Наконец, большую тревогу у левых вызывает ситуация в сфере свободы слова и мнений на Украине. О подробностях собравшимся сообщил принимавший участие во встрече журналист Руслан Коцаба, которого за призыв к миру обвинили в государственной измене — он провел полтора года в СИЗО.

Журналист был оправдан судом, но затем оправдательный приговор был отменен, и Коцабе снова угрожает арест.

Кожара отметил, что "дело Коцабы" символизирует ту атмосферу абсурда, которая царит в настоящее время в стране и пообещал, что партия "Социалисты" приложит все силы для того, чтобы защитить журналиста.

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Сам же Руслан Коцаба призвал представителей медиасообщества вспомнить о журналистской солидарности, помочь прорвать информационную блокаду.

"Прорвать блокаду… не вокруг моего имени, а вокруг прецедента, когда за выступление на личном канале YouTube прокуратура требует 13 лет (лишения свободы — Ред.)".

Обращаясь к коллегам, журналист сказал: сегодня серьезные проблемы у него, но завтра в такой ситуации может оказаться каждый…