Коцаба: Украина летит в пропасть под бурные аплодисменты ультраправых

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В среду, 14 июня, в Киеве Руслан Коцаба побывал на посвященной свободе слова в Украине пресс-конференции, на которой журналист рассказал о новом повороте в его деле, предательстве коллег и о том, как он готовится к новому процессу.

Седьмого июня судьи Высшего спецсуда постановили вернуть уголовное дело Руслана Коцабы, которого судили за госизмену и препятствование законной деятельности ВСУ и добробатов в особый период, в областной Апелляционный суд. По мнению коллегии судей, вынося оправдательный приговор журналисту, записавшему видеобращение с призывами игнорировать мобилизацию, судьи якобы превысили свои полномочия. Это значит, что Руслана Коцабу будут судить по тому же обвинению, по которому оправдали год назад.

"Это было судилище не над Коцабой, а над свободой слова в Украине. Я за мир. Я и дальше буду за мир. Я не собираюсь никуда убегать и поэтому прокуратуре не надо нагонять жути вокруг меня, что я буду давить на свидетелей, что я побывал в Крыму – на территории, неподконтрольной Украине. Но они придумывают все новое и новое.

Как одно из орудий давления на меня, уникальное, это исполнительное производство из Ивано-Франковска от 05.05.2017 года по которому судебные затраты суд возложил на меня. При том, что по моему делу был оправдательный приговор. Я выиграл суд и заплатить по счетам должна была прокуратура еще год назад. Но они прислали на телеканал по месту моей работы исполнительный лист, чтобы с меня каждый месяц взыскивали по 111 грн в рассрочку, в течение нескольких лет.

Это сделано для того, что бы я не выехал за границу, потому что я попадаю в базу данных должников. И буду там до тех пор, пока не погашу долг. А если я оплачу, это будет означать, что я признаю свою вину", – рассказывает Руслан Коцаба.

В то же время, как подчеркивает журналист, ни подобные исполнительные листы, ни выступающие против журналиста и собиравшиеся под судом устроить ему "коридор позора" националисты, не заставят Руслана Коцабу изменить свои взгляды.

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"Если власть сделала из меня символ, то я должен давать людям надежду. К сожалению, страна летит в пропасть под бурные аплодисменты ультраправых, "партии войны", для которых чем хуже, тем им лучше.

Основная проблема украинской власти в том, что она не самостоятельная. Сильные мира сего должны дать команду, или из администрации Трампа или администрации Путина, и все "минские соглашения начнут выполняться. Прекратятся обстрелы территории, автоматически освободят всех заключенных, которых сегодня накапливают для так называемой "Базы обмена". Задерживают людей по фейковым обвинениям, чтобы было кого менять.

А главное, провести перевыборы – и у нас, и на Донбассе. И это гарантия мира", — отметил журналист.

Как считает Коцаба, сегодня журналисты не должны быть оружием пропаганды войны, ненависти в руках олигархов.

"Сегодня журналисты перессорились между собой. Разделились в зависимости от того, в чьей собственности каналы, издания. Но не ощущать себя инструментом в руках у владельцев – это определенный уровень. Я хочу напомнить, что в уголовном кодексе есть статья "Пропаганда ненависти и жестокости", а мы, журналисты, и я в том числе, приложили немало усилий к тому, чтобы эта ненависть в обществе процветала.

Потому что можно было редактору объяснить, что так не делается. Но я нашел в себе силы, я признал, что был не прав и начал подавать объективную информацию, согласно канонам журналистики. Особенно, когда конфликтная ситуация, да еще и вооруженная. И сейчас за это отвечаю", – сообщил журналист.

Морально, по словам Руслана Коцабы, он готов к заключению, но сложно объяснить детям, что их отца снова могут отправить за решетку.

"Самое худшее, что делает тюрьма, она выбивает меня из активной жизни. Самое худшее, что там может быть, это подхватить туберкулез или начнется онкозаболевание. Там, в четырех стенах, угнетает одиночество, если сидишь в карцере или одиночной камере, не с кем поговорить, поспорить. Я пойду в тюрьму, если надо, но я докажу абсурдность этой системы. Я знаю, что я прав и много людей думают как и я, они против войны", – заявил журналист.

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Он признался, что евродепутаты недавно его предупредили, что они второй раз могут не вытащить его из тюрьмы и посоветовали приехать в Европу. Но это, уверен Коцаба, – не выход.