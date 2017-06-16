"Социалисты" о войне и мире: когда правая рука бьет левую, победы не ждите

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

На опустевшем после победы "евромайдана" левом фланге в украинской политике недавно созданная партия "Социалисты" пытается сыграть объединяющую роль, чтобы решить самые насущные вопросы страны — закончить вооруженный конфликт, изменить внешнеполитический вектор, возродить производство — без этих изменений страна не выживет. Об этом говорили на встрече руководителей партии с представителями медиа и экспертного сообщества.

Разговор получился достаточно откровенный, обсуждали самые разные темы — от целей и планов геополитических игроков (а они таковы, что украинцам надо бы серьезно обеспокоиться) до возможных уже в ближайшем будущем поворотов во внутренней политике Украины. Не все из сказанного предназначалось для обнародования, потому публикуем только некоторые фрагменты.

О войне и мире

Главный вопрос, который волнует сегодня украинское общество – вопрос о войне и мире, о том, завершится ли братоубийственная война на востоке страны. По словам экс-министра иностранных дел, председателя партии "Социалисты" Леонида Кожары, единственный путь к миру – общенациональный диалог и примирение.

"Конфликт сто процентов происходит на территории Украины. Почто сто процентов жертв этого конфликта – это граждане Украины. Конфликт имеет все признаки внутреннего вооруженного конфликта. И, раз это так, мы должны понимать, что правая рука сколько бы левую не била, победы не будет, потому что пострадает весь организм этого государства. И только через примирение, только через диалог можно выйти из конфликта. К слову, как того требует Минский протокол 2014 года – чтобы Украина начала инклюзивный общенациональный диалог", - сказал лидер партии.

Он отметил, что в этом полезен был бы испанский опыт: в Испании в 1977 году был подписан Пакт общенационального примирения, который положил конец 41-летней гражданской войне, ставшей причиной более двух миллионов смертей.

Читайте также: Павлив: идеи Турчинова – угроза хрупкому равновесию в Донбассе

"В 1936 году часть испанцев поддержал Гитлер, другую часть – Сталин, и испанцы схлестнулись между собой. И до 1977 года Испания была среди самых бедных стран. Но сегодня Испания гордо входит в международную элиту, в так называемую (группу – Ред.) 20.20. Это страны с населением не меньше 20 миллионов человек и с доходами на душу населения не менее 20 тысяч долларов США. Таких стран очень мало, с таким потенциалом… Испанцы поставили памятник, похоронили жертв гражданской войны через 41 год после того, как она началась, и написали: "Они любили Испанию", - рассказал Кожара, добавив, что "Социалисты" выступают за путь примирения.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара

"Если мы, украинцы, сами не захотим, этот конфликт закончить невозможно", — подчеркнул политик.

Разрушительная евроинтеграция

Кожара также отметил, что "Социалисты" требуют немедленного изменения внешнеполитического курса.

"Уже как-то сегодня наши правители боятся упоминать, что в основе внешней политики лежит широко разрекламированный указ — "Стратегия-2020". Президент дал нам основные ориентиры… Так вот, в преамбуле указа написано, что вся логика внутреннего развития Украины подчинена получению Копенгагенских условий членства Украины в Европейском союзе. Я утверждаю, что эта политика без видимой перспективы получения членства в ЕС ведет к краху целых отраслей экономики и самого государства Украина. Нельзя сегодня так тупо целенаправленно внедрять эти стандарты, прежде всего, европейского права, ЕС — там, где мы никогда не будем", — сказал экс-глава МИД.

Кожара подчеркнул: когда это делали Польша, Словакия — "они знали, что будет компенсация в виде больших инвестиционных программ, помощи, в частности, программами для кандидатов в члены ЕС и так далее".

Политик привел пример: в 2014 году Польша подписала инвестиционное соглашение с ЕС — "вот проверьте, сколько там денег? 77 миллиардов евро на 5 лет". В прошлом году взносы Польши в бюджет ЕС составили 3,5 миллиарда евро, причем из бюджета ЕС было доплачено 17,5 миллиардов евро. Профит Польши — 14 миллиардов евро, тогда как Киев не может допроситься обещанных еще во времена Януковича 600 миллионов — и их дадут только при условии, что Украина разрешит вывоз леса.

"Таких перспектив (как у Польши — Ред.) у нас нет, мы утратили те рынки, которые были естественными… Это позор для нашего государства, но в самый главный экспортный товар за прошлый год — это подсолнечное масло, мы наторговали на 4,5 миллиарда долларов. Если вы возьмете структуру экспорта экваториальных африканских стран, где нет руды или алмазов… то увидите, номер один — масло, не подсолнечное, а пальмовое. У нас сегодня структура экспорта наименее развитых стран", — подчеркнул политик.

По его словам, партия "Социалисты" выступает за то, чтобы "этот курс немедленно прекратить и перестать биться головой об стенку, потому что стенка очень крепкая в виде ЕС — и мы разобьем голову рано или поздно".

Читайте также: Безвиз – праздник для бедных, пустой звук для нищих

Участники встречи пришли к выводу, что ситуация внутри страны вызывает большую тревогу: государство не выполняет своих функций и утеряло суверенитет в важнейших сферах. А проводимые реформы антисоциальны, они только ухудшают положение рядовых граждан (так для кого же они проводятся?), содержание реформ следует кардинально изменить. А для этого необходимо сначала объединить левые политические силы… Но это отдельная тема, к которой мы еще вернемся.