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    Экономика

    Местные бюджеты в Украине выросли на 14,5 млрд грн - Гройсман

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    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана (53)

    (обновлено: )12
    Согласно информации, местные бюджеты выросли на 14,5 млрд гривен вследствие действия децентрализации. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил 34,9%.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. За первый квартал нынешнего года местные бюджеты в Украине выросли на 14,5 млрд гривен. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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    По его словам, произошло это вследствие действия децентрализации.

    По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил 34,9%.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, по данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 гривен, или 255 долларов.

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