Местные бюджеты в Украине выросли на 14,5 млрд грн - Гройсман

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. За первый квартал нынешнего года местные бюджеты в Украине выросли на 14,5 млрд гривен. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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По его словам, произошло это вследствие действия децентрализации.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил 34,9%.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, по данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 гривен, или 255 долларов.