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    Закон позволяет выставить счета "Батькивщине" и "Самопомочи" - Каплин

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (100)

    (обновлено: )14602
    По словам нардепа Сергея Каплина, предложение президента Петра Порошенко изъять средства у "Батькивщины" и "Сампомочи", принимавших активное участие в блокаде на Донбассе, вполне реализуемо.
    Сергей Каплин в Раде
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия "блокадников" на Донбассе влетели стране в копеечку, а счета будут выставлены не только ополченцам, но и "Самопомочи" и "Батькивщине".

    По словам народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергея Каплина, непростая ситуация в стране вынуждает руководство страны пойти на крайние меры.

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    "Сегодня актуальными стали вопросы национализации украинских предприятий на Донбассе, которую президент считает продолжением блокады. Кроме того, возникла огромная проблема в энергетике. Вероятнее всего, государство будет вынуждено поднимать цены на электроэнергию. Порошенко условно говорит о том, что 20% дополнительных платежей, которые лягут на плечи каждого украинца, будут целиком и полностью на совести тех, кто занимался блокадой на Донбассе. Речь как о политической ответственности, так и о финансовой. Конечно, взыскать с "Батькивщины" и "Самопомочи" средства, предъявить им какие-то конкретные счета невозможно. Но делать акценты на вине этих политических сил, естественно, будут", - отметил Каплин.

    Вместе с тем, по словам политика, механизм взыскания средств с политических сил все-таки существует.

    "Дело в том, что партиям, которые представлены в стенах Верховной Рады, предоставляются средства для организации их деятельности. Ничего не помешает Порошенко дать указание провести секвестр государственного бюджета, изъять у "Батькивщины" и "Самопомочи" заявленные средства и направить их по назначению", - подытожил депутат.

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