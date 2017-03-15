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    Общество

    Штаб блокады: редут в районе Кривого Торца возобновляет работу

    (обновлено: )21215
    В Штабе блокады с торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что редут по трассе Ясиноватая - Константиновка будет контролировать решения СНБО о полной блокаде.
    Редут по трассе Ясиноватая - Константиновка
    Штаб блокады, facebook

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Штаб блокады с торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявил, что редут 16-ого добровольческого батальона возобновляет работу.

    "Штаб блокады сообщает о возобновлении работы редута 16-ого добровольческого батальона по трассе Ясиноватая — Константиновка. Редут будет контролировать решения СНБО о полной блокаде. Редут расположен на том же участке, где и предыдущий, но на несколько километров ближе к Константиновке", — сообщает Штаб блокады на своей странице в Facebook.

    Штаб блокады, facebook
    Редут по трассе Ясиноватая - Константиновка
    Ранее участники блокады заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины и Корпуса оперативного внезапного действия захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области.
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    Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

    Это решение вступило в силу с 13.00 по Киеву среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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