Штаб блокады: редут в районе Кривого Торца возобновляет работу

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Штаб блокады с торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявил, что редут 16-ого добровольческого батальона возобновляет работу.

"Штаб блокады сообщает о возобновлении работы редута 16-ого добровольческого батальона по трассе Ясиноватая — Константиновка. Редут будет контролировать решения СНБО о полной блокаде. Редут расположен на том же участке, где и предыдущий, но на несколько километров ближе к Константиновке", — сообщает Штаб блокады на своей странице в Facebook.

Штаб блокады, facebook Редут по трассе Ясиноватая - Константиновка

Ранее участники блокады заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины и Корпуса оперативного внезапного действия захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области.

Ранее СНБО Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Это решение вступило в силу с 13.00 по Киеву среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.