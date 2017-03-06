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    Что это было? Реакция в соцсетях: конотопский "редут" быстро "сдулся"

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    Блокада расширяется: активность в Конотопе (679)

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    Беспощадная блокада Донбасса не ищет прямых путей и постоянных локаций. Яркий тому пример: скоропостижное открытие "редута" в Конотопе и столь же скорое решение конфликта на этом участке блокады. Как отреагировали на эту новость украинцы в соцсетях?
    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Блокада Донбасса неспешно, но неизбежно расширяется. Вечером субботы, 4 марта, блокировке подверглись еще и ведущие в Россию железнодорожные пути в Конотопе, где появился так-называемый "редут", получивший имя канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. По словам организаторов, блокада ж/д путей в Конотопе появилась из-за отказа "Укрзализныци" предоставить информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно. Однако очень скоро стороны договорились и блокаду свернули.

    Благо в районе конотопского "редута" конфликт разрешился мирно: железнодорожники пообещали раз в месяц предоставлять нардепам информацию о грузах, в свою очередь редут имени Аденауэра продолжит свою работу только в наблюдательном режиме.

    Однако и после этого инцидента участники блокады не собираются отступать: обещают в течение ближайшего месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.

    Смотрите также: Блокада ж/д путей в Конотопе

    В украинском сегменте соцсетей конотопская блокада вызвала немалый интерес. Некоторые сожалеют, что "демонстрация сериала "Конотопский ведьмак" ограничилась трейлером…" Однако есть в сетях и более глобальные размышления на тему блокады: "Расширение блокады, ультиматум Семенченко говорят не только об эскалации олигархических войн, но и кое о чем другом: Ситуация приняла неконтролируемый властью и необратимый характер… Активисты, кто бы они ни были и кто бы за ними не стоял, нарабатывают в реальных действиях опыт противостояния власти в условиях пропагандистских зажимов".

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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