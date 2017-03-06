Что это было? Реакция в соцсетях: конотопский "редут" быстро "сдулся"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Блокада Донбасса неспешно, но неизбежно расширяется. Вечером субботы, 4 марта, блокировке подверглись еще и ведущие в Россию железнодорожные пути в Конотопе, где появился так-называемый "редут", получивший имя канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. По словам организаторов, блокада ж/д путей в Конотопе появилась из-за отказа "Укрзализныци" предоставить информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно. Однако очень скоро стороны договорились и блокаду свернули.

Благо в районе конотопского "редута" конфликт разрешился мирно: железнодорожники пообещали раз в месяц предоставлять нардепам информацию о грузах, в свою очередь редут имени Аденауэра продолжит свою работу только в наблюдательном режиме.

Однако и после этого инцидента участники блокады не собираются отступать: обещают в течение ближайшего месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.

Смотрите также: Блокада ж/д путей в Конотопе

В украинском сегменте соцсетей конотопская блокада вызвала немалый интерес. Некоторые сожалеют, что "демонстрация сериала "Конотопский ведьмак" ограничилась трейлером…" Однако есть в сетях и более глобальные размышления на тему блокады: "Расширение блокады, ультиматум Семенченко говорят не только об эскалации олигархических войн, но и кое о чем другом: Ситуация приняла неконтролируемый властью и необратимый характер… Активисты, кто бы они ни были и кто бы за ними не стоял, нарабатывают в реальных действиях опыт противостояния власти в условиях пропагандистских зажимов".

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook