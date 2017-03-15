Национализация в Донбассе блокирует работу контактной группы - Олифер

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Киев на заседании контактной группы ставил вопрос об отмене решений о национализации украинских предприятий в Донбассе и признании документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так как они блокируют работу группы, сообщила в среду Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах Леонида Кучмы.

По ее словам, Киев считает нарушением минских договоренностей признание в РФ документов ЛНР и ДНР, а также введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

"Мы потребовали ответа касательно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — Ред.) ведут к блокированию процесса консультаций в рамках минского процесса. Этот вопрос Украина поставила как на уровне рабочих подгрупп, так и в рамках трехсторонней контактной группы", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

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Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти непризнанной ЛНР.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.