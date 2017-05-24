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    Луценко ничего не решает в ГПУ - Каплин

    (обновлено: )38
    По словам народного депутата Сергея Каплина, чрезмерная зависимость генерального прокурора от Верховной Рады и президента делает невозможной продуктивную работу силового ведомства.
    Сергей Каплин. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко в среду, 24 мая выступил в Верховной Раде с отчетом о проделанной за год работе. 

    По мнению нардепа от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергея Каплина, на сегодняшний день абсолютно не важно, кто будет занимать кабинет генерального прокурора.

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    "До тех пор пока не будет изменен подход к работе Генпрокуратуры, а она не будет вооружена теми возможностями, которые должна иметь, личность человека, который возглавляет это ведомство не имеет какого-то значения. Сегодня мы видим дуализм, открытую войну между НАБУ и ГПУ, которые из силовых структур превратились в политические партии. Эта бойня явно не на пользу государству, борьбе с преступностью и теми, кто удрал из страны. Не менее важной составляющей является то, что прокурор выбирается Верховной Радой и тем самым становится полностью зависимым от депутатов. На сегодняшний день Юрий Луценко есть в онлайн-чате "Блока Петра Порошенко" и уже в самом этом факте прослеживается конфликт интересов", — считает Каплин.

    Егор Соболев. Архивное фото
    УНИАН
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    По его мнению, генерального прокурора должен выбирать народ, либо это должна быть более сложная многоуровневая процедура, которая будет исключать значительное влияние народных депутатов и фракций. 

    "Например, почему сегодня не садят в тюрьму лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который сегодня является самым конченным политическим коррупционером страны и банальным бандитом? Потому что власти нужны его двадцать "голов", которые будут голосовать за отдельные нужные вещи. То же самое касается и целого ряда других депутатов коалиции", — рассказал представитель пропрезидентской политсилы в парламенте", - отметил депутат.

    По словам Каплина, главой ГПУ должен быть полностью независимый человек, который возглавит фронт борьбы с коррупцией. 

    "Луценко мог бы быть хорошим, эффективным прокурором, но на руках у него висят больше двух сотен депутатов из коалиции. Поэтому он никогда не будет восприниматься в Украине эффективным генеральным прокурором. Пока силовое ведомство будет зависеть от "верхов", в Украине будут прокуроры-политики, прокуроры-блогеры и т. д", - резюмировал депутат. 

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