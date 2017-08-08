Project Syndicate: убийство в Украине - это форма цензуры

JOE KLAMAR / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Как пишет в Project Syndicate Нина Огнянова, координатор программ Комитета по защите журналистов Европы и Центральной Азии, "до тех пор, пока его убийство (Павла Шеремета) не раскрыто, правда, которую он искал всю свою жизнь, будет скрыта от его соотечественников в его смерти. Убийство — это предельная форма цензуры в СМИ".

Коллеги журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве более года тому назад, ставят вопрос о неудовлетворительном состоянии со свободой слова в Украине, имена руководителей которой неоднократно упоминаются в связи с процветающей в стране коррупцией.

"За год украинские власти много чего пообещали, но не провели ни одного ареста, не идентифицировали ни одного подозреваемого и не представили никаких убедительных мотивов убийства, – пишет Project Syndicate, — как выяснил комитет CPJ в ходе недавней, длившейся неделю, адвокатской миссии в Киеве, такая затянувшаяся безнаказанность привела к трудностям в освещении прессой чувствительных вопросов — коррупция, злоупотребление властью и продолжающийся конфликт на востоке Украины".

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Согласно американскому изданию, "в равной степени тревожат сообщения, что следствие стало жертвой плохой работы полицейских: сюда относится отсутствие допросов ключевых свидетелей, проверки камер наружного наблюдения, адекватного объяснения присутствия на месте преступления бывшего офицера внутренней безопасности в ночь перед убийством".

Сообщается, что главный редактор ведущего независимого сайта новостей "Украинская правда" заявила представителям CPJ, что за несколько месяцев до смерти Шеремета, за ним "началась слежка". Более того, сотрудники сайта получали угрозы с требованием прекратить писать о конкретных, очень острых сюжетах. Между тем, украинские власти не смогли адекватно ответить на вопросы CPJ по поводу расследования этих заявлений.

На самом деле, с тех пор как был убит Шеремет, "свобода прессы в Украине подвергается нарастающим нападкам". Как отмечает автор, "расследовательская журналистика объявлена непатриотичной, а репортёры, которые оспаривают решения властей, как Шеремет делал это каждый день, — подвергаются угрозам и преследованию, или за ними устанавливается слежка".

В конце июня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, согласно сообщению ВВС, вынужден был признать, что в расследовании нет "серьезного прогресса", а международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) ранее призвала украинские власти расследовать дело и привлечь к следствию иностранных экспертов.

Наряду с этим, обнародованный в мае этого года фильм — журналистское расследование проекта "Слідство.Інфо" и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) "Уби" — поставил перед обществом ряд вопросов о качестве официального следствия, передает BBC.

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Авторы фильма, согласно ВВС, побеседовали с людьми, которые были в ночь накануне убийства вблизи автомобиля Шеремета, к которым у следствия на тот момент не возникло вопросов, в том числе с бывшим сотрудником украинской спецслужбы СБУ.

Далее Project Syndicate отмечает, что "если страна, а особенно такая страна, как Украина, которая стремится вступить в Евросоюз, не способна привлечь убийц к правосудию, тогда её заявления о приверженности принципам демократии и верховенства закона превращаются в пустой звук".

Наряду с изложенным, фактически некорректные заявления высших чиновников страны, включая министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, как отмечает автор, подрывают доверие к следствию", пишет издание.

В совокупности все эти пробелы в следствии и необъяснимые события вызывают серьёзные вопросы к честности и законности проводимого Украиной расследования. Если Порошенко серьёзно настроен раскрыть убийство Шеремета, понадобятся серьёзные изменения, подчеркивает издание. Автор рекомендует Порошенко публично пообещать "предоставить больше ресурсов данному следствию" и "решительно осудить любые атаки на журналистов".

Project Syndicate призывает к новому подходу в расследовании этого дела, который поможет снизить внутриведомственную предвзятость, особенно в условиях, когда доказательства будут указывать на чиновников или государственные органы, что, по мнению некоторых, вполне вероятно.

Автор считает также необходимым "внешнее давление". Евросоюз находится в уникальном положении для оказания такого давления. Объявив Украину приоритетным партнёром для расширения политических и экономических связей, ЕС получил рычаги, которые позволяют требовать отчёта от властей Украины. Она напоминает, что в 2014 году ЕС пообещал Украине 12,8 млрд евро ($15 млрд) на укрепление ряда важных сегментов, включая правовой и гражданского общества.

В годовщину гибели Шеремета, посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли призвал Киев ускорить расследование резонансного убийства. "В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого грубого преступления", говорится в сообщении.

"Прогресс на обоих направлениях окажется серьёзно заторможен, если дело Шеремета останется нераскрытым, подчеркивает Project Syndicate. Теперь, когда в его новой родине нападки на прессу продолжаются, а его собственное убийство остаётся нераскрытым, надежды, которые он возлагал на Украину, оказываются невозмещенными".