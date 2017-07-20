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    Общество

    Нацполиция обратилась за помощью к 14 странам по делу Шеремета

    Тема:

    Годовщина убийства Павла Шеремета (306)

    (обновлено: )1301
    Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что версии покушения на Шеремета по ошибке в выборе объекта и конфликтные ситуации в личной жизни не рассматриваются как приоритетные.
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    twitter.com/HromadskeUA

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины полиция разослала 14 запросов об оказании международной правовой помощи в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

    Цветы на месте гибели Павла Шеремета
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В рамках международно-правовой помощи мы воспользовались возможностью взаимодействия с другими странами и направили 14 запросов об оказании международной правовой помощи. От некоторых уже получили ответы", — сообщил "Украинской правде" глава Нацполиции Сергей Князев.

    Он также выразил надежду, что недавно ратифицировано соглашение с Европолом поможет в раскрытии преступления.

    "В этом деле отрабатывается каждое звено, каждое направление и зацепка. Мы постоянно возвращаемся к отработанному массиву информации, в том числе и видеозаписям, проверяя и сопоставляя информацию, полученную на следующих этапах. (…) Сейчас версии покушения по ошибке в выборе объекта и конфликтных ситуаций в личной жизни не рассматриваются как приоритетные", — сказал Князев и добавил, что преступники четко знали, что делали, профессионально готовились к преступлению, понимали, кому закладывали взрывчатку, и им было все равно пострадает при этом кто-то еще или нет.

    "Мы делаем все возможное для раскрытия этого преступления, но большая открытость процесса, к сожалению, может повредить следствию и людям, которые тем или иным образом имеют отношение к этому делу", — сказал Князев.

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    Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

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    Изначально рассматривались шесть версий причин убийства Шеремета, в том числе его профессиональная деятельность, неприязненные отношения или личные мотивы однако на сегодняшний день ни заказчики, ни исполнители убийства журналиста не задержаны.

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