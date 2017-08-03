Мост раздора. Между Украиной и РФ грядет суд

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Мост раздора

После того, как стало известно о планах Минтранса РФ закрыть проход судов через Керченский пролив на 23 дня, скандал между Украиной и Россией разразился с новой силой. Хотя о строительстве Керченского моста украинской стороне известно еще с 2014 года.

Киев считает, что это уменьшит заходы судов в Мариуполь, Бердянск и принесет как минимум 500 млн грн убытков.

Напомним, в июне стало известно, что Минтранс РФ в августе и сентябре на 23 суток хочет запретить судоходство через пролив в период установки опор Керченского моста. Об этом говорилось в проекте приказа министерства, размещенного на Федеральном портале проектов нормативных актов.

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В письме указано, что после возведения арок моста под ними смогут пройти лишь суда, длина которых не превышает 160 метров, ширина — 31 метр, надводный габарит — 33 метра. Осадка судна должна быть не больше 8 метров.

В период установки арки ограничения по времени не превысят 72 часа, обещал ранее министр транспорта РФ Максим Соколов.

Киев готовит иск

Такие ограничения не на шутку возмутили украинскую сторону, мол, Россия не согласовывала с Киевом запрет и ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.

"Ограничения введены односторонне. Никто из Украины это не согласовывал. Украина вышла из переговоров по строительству Керченского моста еще в 2013 году. С нашей стороны его возведение не рассматривается вообще. Те параметры осадки, которые самостоятельно устанавливает Россия, могут нанести значительный ущерб нашим Бердянскому и Мариупольскому торговым портам на Азовском море. Туда заходят суда с минимальной осадкой 9,6 метров, а максимальной — 14. Это крупные корабли типа "Панамакс"", — заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

По его словам, убытки только за эти 23 дня составят полмиллиарда гривен, которые недополучат государственные порты. Что будет дальше, когда они построят мост и эти ограничения будут постоянными? Ответа пока нет.

В связи с этим, подчеркнул Лавринюк, Киев готовит иск к России из-за строительства моста в Крым.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", — цитирует Лавренюка пресс-служба министерства.

Проблема, связанная со строительством Керченского моста, в настоящее время решается совместно с МИД и СНБО. При этом министр инфраструктуры Украины не уточнил, в какую инстанцию будет подан иск.

"Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим", — заверил Лавренюк.

Ответ России

Министр внутренней политики, связи и информации РФ Дмитрий Полонский в ответ отметил, что властям Украины не следует ограничиваться исками из-за приостановки движения в Керченском проливе, а подавать в суд и популяризировать каждое высокотехнологическое достижение РФ.

"Я считаю, что властям Украины не стоит ограничиваться только этими исками, но и подать в суд на Россию за космические запуски, за разработки в высокотехнологических областях, и вообще — по каждому шагу российского правительства надо подавать иск, тем самым активно пропагандируя и популяризируя эти достижения", — сказал Полонский.

Как скажется?

Канал — единственный путь к портам Черного моря, как российским, так и украинским. В то же время почти все торговое судоходство обеих стран обеспечивают суда, зарегистрированные под иностранными флагами.

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Согласно договору между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года, торговые суда, военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или РФ, эксплуатируемые в некоммерческих целях, "пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства".

Впрочем, тема украинского судоходства больше болезненна политически.

До 2014 года через канал проходило от 50 до 150 судов в сутки.

В то же время, как писали СМИ, 17 февраля 2017 года более 150 судов были зафиксированы в Керченском проливе.

В Украине обеспокоены, что ввод в эксплуатацию моста грозит перекрытием судоходства и, в конечном итоге, потерей грузопотока, для двух украинских портов — Мариуполя и Бердянска.

Керченский мост заблокирует проход суден типа Panamax в порты Азовского моря. В частности, через пролив смогут пройти только балкеры с усадкой до 8 метров, говорится в сюжете DW.

В мае 2017 года Мариупольский порт отгрузил 979 тысяч тонн грузов, Бердянский — почти 197 тысяч тонн. Основная часть грузов идет на экспорт. За месяц в эти порты было более 110 судозаходов.

В основном это металлургическая продукция, зерновые культуры, масло, глина.

По состоянию на 2 августа в Мариупольском порту находится 25 судов, а в Бердянском — 12.

По материалам из открытых источников интернет