Установка самых больших опор Крымского моста. Съемки с дрона

Высота фарватерных опор моста через Керченский пролив практически достигла проектной отметки в 35 метров, в настоящее время их готовят к установке арочных пролетов, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

"После монтажа ригелей фарватерные опоры, которые примут на себя железнодорожную арку, практически достигли проектной высоты – 35 метров от поверхности воды", — говорится в сообщении.

На стойки железнодорожной части фарватерных опор уже установлены ригели – металлические конструкции длиной 25 метров и весом более 270 тонн каждая. Они объединяют стойки и помогут равномерно распределять нагрузки от арочных пролетов. Отмечается, что сейчас готовится монтаж ригелей на опорах, которые примут автодорожную арку моста. Их габариты и масса еще больше – вес ригелей 400 тонн каждый.

"Фарватерные опоры №252 и №253 возводятся с обеих сторон фарватера Керчь-Еникальского канала и поднимут над водой судоходные арочные пролеты", — сообщили в инфоцентре.

Ранее сообщалось, что операцию по установке арочных пролетов планируется провести в августе — сентябре 2017 года. На время операции судоходное движение в проливе будет приостановлено.

Фарватерные опоры – самые большие опоры Крымского моста. Каждая состоит из свайного фундамента, монолитной плиты – ростверка, на котором установлены стойки с ригелями. В основание каждой из опор на глубину более 60 метров погружено по 95 трубчатых свай диаметром 1420 мм с толщиной стенки до 40 мм.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.