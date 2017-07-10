КИЕВ, 10 июл – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Строители моста через Керченский пролив начали укладку асфальта, сообщает в понедельник пресс-служба заказчика проекта — ФКУ Упрдор "Тамань".

Дорожники укладывают нижний слой асфальтобетона на готовых пролетах моста. Верхний слой уложат уже после того, как конструкции автодорожной части будут полностью готовы.

Первый асфальтобетон уложен на острове Тузла – на четырех пролетах моста. Это более 200 метров покрытия толщиной 6 сантиметров, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси.

"Комфортность, безопасность, долговечность – три ключевых ориентира в нашей работе над покрытием проезжей части Крымского моста", — отметил главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Юрий Сафонов, чьи слова цитирует пресс-служба.

ФКУ Упрдор "Тамань" На мосту в Крым начали укладывать первый асфальт

По его словам, весь комплекс подготовительных работ, сам процесс укладки асфальтобетона и жесткий контроль качества при производстве обеспечит мосту асфальт высочайшего класса.

Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума – современного вяжущего материала. Как заявляется, он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам.

Пробные образцы асфальтобетона, по информации заказчика строительства, были испытаны в специализированном центре на физико-механические показатели, устойчивость к колееобразованию, усталостную прочность (свойство материала не должно разрушаться с течением времени под действием нагрузок).

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.