Вступил в силу закон, позволяющий крымчанам поступать в вузы Украины без ВНО

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Украине в субботу, 8 июля, вступил в силу закон №2026-VIII, позволяющий выходцам из Крыма поступать в некоторые высшие учебные заведения без Внешнего независимого тестирования.

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Так, жители Крыма смогут поступить в вузы в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, сдав экзамены по конкурсным предметам. Для таких абитуриентов предусмотрено 1000 мест, которые Кабмин распределит между вузами этих областей.

Кроме того, правительство должно обеспечить углубленное изучение украинского языка "выходцам из оккупированных территорий".

До этого в законодательстве были установлены преференции только для жителей ОРДЛО, однако они не распространялись на жителей Крыма и г. Севастополь. Данный законопроект направлен на исправление такой ситуации.