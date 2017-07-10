Сессия ПА ОБСЕ в Минске. Итоги: борьба с террором, Крым, права верующих

РИА Новости Украина – Минск

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ завершилась воскресенье в Минске. Парламентарии вняли многолетним призывам России о создании антитеррористического комитета в ПА ОБСЕ, а также приняли российскую декларацию о борьбе с террором, но в итоговый документ ассамблеи вошли резолюции, утверждающие об "оккупации Крыма" и призывающие РФ отказаться от полуострова.

Сессия проходила 5-9 июля.

В первый день сессии постоянный комитет ассамблеи принял решение о необходимости создания специального комитета по борьбе с терроризмом. Предложение озвучила председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, тогда как ранее на протяжении нескольких лет с этой инициативой выступал спецпредставитель ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом, депутат Госдумы Николай Ковалев. К созданию комитета призывали председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, сообщают РИА Новости.

В ближайшие месяцы будет идти формирование комитета. Как заявил сам Ковалев, на начальном этапе новый орган мог бы заняться оценкой ущерба, который терроризм наносит странам на пространстве ОБСЕ в "демографической, моральной и финансовой" сферах. Его мнение о том, что ситуацию в сфере борьбы с террором необходимо сначала оценить, разделяет и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла. В частности, по его словам, членам комитета нужно будет определить, в каких сферах возможно сотрудничество с другими структурами, занимающимися противодействием терроризму.

Монтелла рассказал, что решение о том, кто возглавит новый комитет, пока не принято, однако в него, безусловно, должны войти представители России и США.

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Глава российской делегации в ПА ОБСЕ, зампред Госдумы Петр Толстой заявил журналистам, что российская делегация будет предлагать коллегам из США сотрудничество в рамках новой структуры.

К успехам российской делегации на этой сессии можно отнести и принятие двух резолюций — "Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму" и "О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий".

Автором первого документа стал Ковалев. В нем, в частности, идет речь о необходимости усиления уголовной ответственности, предусмотренной национальными законодательствами стран-участниц ОБСЕ, в отношении лиц, "принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов".

Кроме того, согласно резолюции, российские парламентарии призывают европейских коллег к расширению сотрудничества в вопросе разработки "практических мер по противодействию использованию интернета и других средств в целях подстрекательства к связанному с насилием экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму, а также в целях вербовки иностранных боевиков-террористов".

Во второй резолюции, подготовленной членом Совфеда Людмилой Нарусовой, ПА ОБСЕ указывает "на категорическую неприемлемость отождествления терроризма и насильственного экстремизма с какой-либо конкретной религией".

Проект резолюции напоминает о праве каждого человека на свободу мысли, религии и убеждений, призывает к межрелигиозному диалогу, а также подчеркивает, что террористические акты, совершаемые лицами или группами, ассоциирующими себя с определенной религией или убеждениями, не могут служить оправданием религиозной нетерпимости.

На сессии не обошлось без антироссийских выпадов. Чуть ли не каждое выступление украинских делегатов (за исключением оппозиционера Нестора Шуфрича) осуждало Россию за "оккупацию Крыма", якобы наличие "гибридных сил" в Донбассе. Также в недружественном ключе высказывались представители Грузии и Швеции.

Таким образом, были приняты и вошли в итоговую декларацию сессии резолюции, призывающие Россию отказаться от Крыма. В подготовленной украинской делегацией резолюции под названием "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" Россию призвали отменить решение о воссоединении с Крымом и "вывести оккупационные силы" с полуострова. В документе, подготовленном замглавы делегации Швеции Маргаретой Седерфельт под названием "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ", говорилось, что Россия должна "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

В ходе голосования за итоговую декларацию ПА ОБСЕ, куда принято включать тексты всех принятых за сессию резолюций, российская делегация голосовала против. Ее глава Петр Толстой заявил, что "Российская делегация в связи с наличием в минской декларации документа, предложенного Украиной, возражает против принятия Минской декларации в целом". В итоге за декларацию проголосовал 91 член ПА ОБСЕ, 15 выступили против, 3 воздержались.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после смены власти в Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Еще одну резолюцию антироссийского характера – о ситуации в Восточной Европе члены сессии ПА ОБСЕ отказались включить в итоговую декларацию. В ней, в частности, критиковалась ситуация с соблюдением прав и свобод человека в России и Белоруссии. В ходе голосования по поводу того, включать ли резолюцию в Минскую декларацию для принятия решения не хватило голосов. По 43 человека проголосовали "за" и "против".

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На сессии также были избраны председатель и вице-спикеры ассамблеи. Свой пост сохранила председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен. Вице-спикерами были избраны Маргарета Седерфельт от Швеции, Виктор Пол Добре от Румынии, Мариетта Тидей от Италии и Роджер Уикер от США. В число заместителей председателя не попал Николай Ковалев, хотя был среди кандидатов.

В текст итоговой декларации вошли положения, следующие из принятых резолюций и содержащие, в том числе призыв отменить решение о присоединении Крыма. Документ также содержит ряд рекомендаций и призывов к обеспечению прав человека в различных регионах. Кроме того, согласно документу, ПА ОБСЕ призывает к укреплению кибербезопасности, выражает обеспокоенность в связи с проявлениями нетерпимости, национализма, ксенофобии. Согласно декларации ассамблея призывает государства ОБСЕ "криминализовать в национальных законодательствах любую помощь террористам, выявлять и жестко пресекать деятельность физических и юридических лиц, вовлеченных в экономические отношения с террористами, прежде всего ИГИЛ/ДАИШ и добиваться всеобъемлющего выполнения резолюций 2199 и 2253 СБ ООН".