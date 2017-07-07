В ПА ОБСЕ потребовали от России отдать Крым

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Общий комитет по политическим вопросам и безопасности в составе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял проект резолюции, в которой Россию призывают отказаться от решения о присоединении Крыма. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает РИА Новости.

Российская делегация проголосовала против проекта. Обсудить его предстоит всей ассамблее, затем парламентарии, как ожидается, проголосуют за итоговую декларацию — в нее включат все принятые резолюции.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.