Крымчан, служивших в ВСУ, официально посылают увольняться в Украину

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КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Военнослужащие-контрактники, которые в марте 2014 года остались в Крыму, не могут официально трудоустроиться, сообщает сайт "Керчь.ФМ" со ссылкой на бывших контрактников, которые после присоединения к РФ остались на полуострове.

В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса России при трудоустройстве граждане должны предоставить документы, в том числе документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, отмечает издание.

"Мы являемся в соответствии с законом о присоединении Крыма к России гражданами России. Свою службу по контракту в вооруженных силах продолжать не стали. Как известно, часть военнослужащих уехала в Украину, остальные остались здесь. Некоторые, как мы, от военной службы отказались вообще. В наших военниках не стоит отметка о том, что мы уволены из Вооруженных сил Украины", — рассказал один из бывший военнослужащих.

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"В отделах кадров предприятий у нас требуют отметку о постановке на воинский учет, а военкомат нас на учет не ставит. Мы своими письмами дошли уже до Минобороны РФ. Штаб ЮВО ответил, что выдать военный билет смогут только после того, как мы уволимся с предыдущего места службы. Но все же понимают, что в Украине мы преступники и первая же попытка пересечь границу для нас обернется, как минимум, тюрьмой", – добавил он.

Редакция издания имеет в своем распоряжении официальный ответ из Штаба Южного военного округа, в котором указанному гражданину отказано в выдаче военного билета пока не будет утрачен статус военнослужащего "иностранного государства".

kerch.fm Ответ на запрос по поводу постановки на военный учет в ВС РФ жителя Крыма

"Согласно разъяснениям начальника управления кадров Южного военного округа, граждане Российской Федерации, имеющие военный билет иностранного государства (в частности Украины), в котором надлежащим образом не оформлено установленным порядком увольнение с военной службы, считаются военнослужащими иностранного государства и не подлежат постановке на воинский учет в военных комиссариатах Российской Федерации", – говорится в ответе.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.