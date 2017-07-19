Метро столицы: вчера жетоны зеленые по четыре, а сегодня синие и по пять

Инесса Другова, РИА Новости Украина

О возможном подорожании городского транспорта в Киеве говорили давно. Городские власти анонсировали подорожание еще в январе 2017 года, объясняя неизбежность такого непопулярного решения подорожанием электроэнергии, бензина, двукратным ростом минимальной заработной платы минимальной зарплаты и убыточностью общественного транспорта. Тогда в КГГА предполагали, что цены вырастут в конце лета или в начале осени. Но не утерпели, и уже с середины июля 2017 года стоимость проезда в метро Киева выросла до 5 грн, а в наземном транспорте — до 4 гривен.

УНИАН Подорожание проезда в транспорте

Разноцветные жетоны и суета у турникетов

Что касается метрополитена, подорожание проезда на 1 гривну произошло лишь при разовых поездках в метро. Если же пассажиры пользуются бесконтактной картой и пополняют ее на 50 поездок, то стоимость проезда выросла на 50 копеек - до 4,5 гривни. Для обладателей проездных одна поездка в столичном метро обходится в 3,7 гривни.

При этом пассажирам, которые успели запастись жетонами по 4 гривны, позволено использовать до 31 июля. Обменять их можно будет еще в течение месяца до 31 августа. С 1 сентября этого года все жетоны обмену не подлежат и деньги за них возвращаться не будут. Те же правила действуют в отношении билетов на наземный транспорт.

Одновременное использование и старых зеленых, и новых голубых жетонов в первые дни после подорожания вызывало сумбур, сумятицу и заторы у турникетов. Несмотря на то, что турникеты были обозначены соответствующими жетонам цветными наклейками, пассажиры метались от прохода к проходу, совали в щели старые жетоны вместо новых и наоборот. Работники метрополитена через громкоговорители объясняли растерявшимся пассажирам, как им сориентироваться.

Главная новация последних лет – постепенный переход от жетонов к бесконтактным картам, которые пассажир пополняет по собственному желанию на нужное количество поездок набирает обороты.

Метрополитен еще в прошлом году объявил, что намерен вообще отказаться от жетонов, и в рамках автоматизации оплаты проезда ограничил продажу жетонов в кассах всего двумя штуками в одни руки. С 15 июля меры стали еще жестче, и в кассе стали продавать лишь по одному жетону. Люди, выстояв в часы пик очередь к окошку кассы и получив лишь один жетон, не скрывают своего возмущения. Можно предположить, что данное ограничение вызвано дефицитом жетонов. Ведь уже до конца нынешнего года городские власти намерены полностью отказаться от пластмассового кругляшка и заменить его на одноразовые билеты с QR-кодом. Однако в КГГА точной даты, когда из метро полностью исчезнуть жетоны, не называют. Планируется сначала "обкатать" бумажный билет на нескольких "пилотных" станциях.

И маршрутки тоже

Вслед за повышением тарифа на проезд в общественном транспорте, в столице выросла и стоимость поездок в 30 маршрутках. В частности, подорожало 26 коммунальных маршруток. Если раньше проехать в них стоило от трех до шести гривен, то теперь приходится платить 4-7 гривен. Проезд в ночном автобусе №137Н тоже стал стоить 4 гривны. Кроме того, выросла стоимость проезда в двух пригородных коммунальных маршрутках.

Ожидаемо, что вслед за коммунальным транспортом будут настаивать на повышении стоимости проезда и частные перевозчики.

Во всяком случае, люди, которые добираются до метро на попутках в складчину, уже жалуются, что предприимчивые водители взвинтили цены. Если до 15 июля можно было доехать на попутке до метро за 4 гривны с пассажира, то сейчас это обойдется уже в 8 гривен.

Где в Украине самые низкие цены на проезд

И хотя тарифы на электроэнергию и минимальная заработная плата выросли по всей стране, подорожание общественного транспорта коснулось только столицы. Рекордно низкие тарифы пока сохраняются в Днепре, — поездка на трамвае или троллейбусе стоит всего полторы гривны. Цена на автобус — две гривны за поездку. Кроме того, в проезд метро здесь обходится всего в две гривны. Правда, Днепровский метрополитен насчитывает всего шесть станций, а это в три раза короче, чем длина одной из ветвей киевского метро.

Следующими за дешевизной проезда идут Николаев, Ровно и Житомир. В Николаеве и Житомире проезд на трамвае и троллейбусе стоит 2 гривны. В ту же сумму обойдется поездка на троллейбусе в Ровно, а билет на автобус здесь дешевле, чем в Житомире на 50 копеек — 2,5 и 3 гривны соответственно.

Средние тарифы на проезд в Харькове, Запорожье и Одессе — наземный транспорт здесь обходится в три гривны. Поездка в метро Харькова стоит 4 гривны.

Но во многих областных центрах — Львове, Луцке, Ужгороде, Хмельницком, Полтаве, Черновцах- проезд на автобусе уже давно стоил, как сейчас в столице — 4 гривны.

Казалось, киевлянам грех жаловаться. Но стоит помнить. Что подорожание транспорта происходит на фоне роста коммунальных тарифов, подорожания продуктов и остальных "прелестей" современной жизни.