На станции метро Киева выставили противогазы

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. На станции метро "Золотые ворота" открылась выставка противогазов под названием "Дышать", сообщает УНН.
На выставке представлено 14 противогазов, среди которых гражданские, военные и изолирующие модели, от советских и детских образцов до современных. Кроме того, на выставке можно увидеть и другие средства безопасности, приборы и реактивы, необходимые при химических атаках.
Все экспонаты принадлежат активисту общественной организации "Управление гражданской защиты" Максиму Кажану.
По словам организаторов, цель выставки проинформировать общество об аспектах гражданской обороны и растолковать действия в случае опасности отравления химическими веществам.
Во время открытия экспозиции для присутствующих провели тренинг по технике безопасности и правильному использованию противогаза.
Напомним, ранее в столичном парке имени Тараса Шевченко открылась выставка карикатур, посвященная началу действия безвизового режима со странами ЕС.