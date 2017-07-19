На станции метро Киева выставили противогазы

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. На станции метро "Золотые ворота" открылась выставка противогазов под названием "Дышать", сообщает УНН.

На выставке представлено 14 противогазов, среди которых гражданские, военные и изолирующие модели, от советских и детских образцов до современных. Кроме того, на выставке можно увидеть и другие средства безопасности, приборы и реактивы, необходимые при химических атаках.

Все экспонаты принадлежат активисту общественной организации "Управление гражданской защиты" Максиму Кажану.

unn.com.ua На станции метро Киева проходит выставка противогазов

По словам организаторов, цель выставки проинформировать общество об аспектах гражданской обороны и растолковать действия в случае опасности отравления химическими веществам.

unn.com.ua На станции метро Киева проходит выставка противогазов

Во время открытия экспозиции для присутствующих провели тренинг по технике безопасности и правильному использованию противогаза.

Напомним, ранее в столичном парке имени Тараса Шевченко открылась выставка карикатур, посвященная началу действия безвизового режима со странами ЕС.