В Лондоне пройдет выставка о мировом значении Pink Floyd

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Лондоне состоится масштабная выставка, посвященная истории и влиянию на мировую музыку легендарной рок-группы Pink Floyd.

Выставка откроется в субботу в Музее Виктории и Альберта и будет называться "Pink Floyd: Их бренные останки".

"Я сходил в V&A на выставку о Дэвиде Боуи, был в полном восторге от нее, но подумал тогда, что мы не сможем ей соответствовать. Ну, во-первых, у нас не было таких костюмов", — рассказал один из основателей группы Ник Мэйсон на пресс-конференции в феврале.

Между тем старший куратор музея Виктория Брукс рассказала, что выставка, приуроченная к 50-летию выхода первого сингла Pink Floyd "Arnold Layne", оказалась поистине грандиозным проектом на стыке музыки, дизайна, архитектуры, технологий и перформансов.

"Многие экспонаты, а их более 350, никогда не выставлялись раньше. Среди них есть и рукописи, и инструменты, и письма, и оригинальные рисунки для обложек альбомов, и разнообразные арт-объекты, использовавшиеся во время концертов, и, конечно, некоторые предметы, связанные с биографией музыкантов", — отметила она.

Среди последних, рассказал бывший креативный директор Pink Floyd Обри "По" Пауэлл (он — также один из кураторов выставки), наиболее интересный — трость, использовавшаяся для наказания учеников школы для мальчиков в Кембриджшире.

"Этой тростью били Роджера Уотерса. Когда я сказал ему, что ее нашли в школе вместе с книгой, куда заносились отметки о наказаниях, он был вне себя от восторга", — рассказал Пауэлл.

"Когда мы придумывали концепцию выставки, мы все время должны были искать баланс между столь важными для Pink Floyd яркими визуальными образами — стена, надувные фигуры и прочее, музыкой и эмоциональной глубиной текстов. Ведь у группы были свои взлеты, а были и падения, и темы смерти и безумия неслучайно так важны", — отметил он.

Огромные усилия организаторы выставки посвятили ее оформлению: посетителей встречает копия машины, которую участники группы использовали во время гастролей в середине 1960-х. С этого момента зрители оказываются в мире Pink Floyd, вместе с музыкантами перебираются из интеллектуального Кембриджа в свингующий Лондон и погружаются в атмосферу столичного андеграунда.

Выставка расскажет о музыкальных экспериментах группы, об ее отношениях с другими музыкантами.

"К примеру, фронтмен Sex Pistols Джон Лайдон на одном из первых концертов появился в футболке с надписью "Я ненавижу Pink Floyd", демонстрируя, что панки пришли на смену хиппи, рокерам и шестидесятникам. Но на самом деле все было гораздо сложней", — пояснила Брукс.

Отдельные секции экспозиции будут посвящены знаковым альбомам группы: The Dark Side of the Moon (эта пластинка остается одной из самых успешных в истории, до сих пор еженедельно продается 10 тысяч ее копий), Animals и The Wall. В соответствующих залах можно будет увидеть гигантских надувных персонажей, знакомых фанатам группы по ее клипам, выступлениям и оформлению альбомов.

Несколько стендов посвящено знаменитому перформансу группы: надувной свинье, летавшей над лондонской электростанцией Баттерси, прославленной альбомом Animals. Постоянно меняющаяся под музыку голограмма, созданная по мотивам обложки альбома The Dark Side of the Moon – еще одно изобретение дизайнеров выставки. Оставшись в темном зале наедине с голограммой и музыкой в наушниках посетители на несколько минут могут полностью отрешиться от реальности.

Среди экспонатов есть и афиша выступлений группы в июне 1989 года в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Музыканты из Pink Floyd приняли активное участие в подготовке выставки, в том числе, в записи аудиогида. Ник Мэйсон рассказал, что несколько лет назад начал работать над архивом группы.

"Я стал создавать что-то вроде архива, собирать видеозаписи, фотографии. Сам я никогда не хранил никаких бумажных документов, только инструменты", — отметил он.

Уотерс, в свою очередь, рассказал, что в графстве Гэмпшир у него есть склад.

"Да, склад у меня есть, но я там никогда не бывал. А оказалось, что там довольно много всего", — улыбаясь, отметил он.

Усилия кураторов и музыкантов, по всей видимости, не пропали даром: проданы уже десятки тысяч билетов, на первые дни работы выставки билеты полностью распроданы. Время покажет, сможет ли "Pink Floyd: Их бренные останки" по популярности превзойти выставку, посвященную Дэвиду Боуи, которую посетили более 300 тысяч человек.

Побывать на выставке о Pink Floyd можно до 1 октября 2017 года.