Впервые за 5 лет Украина будет участвовать в выставке "Экспо"

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украина впервые за 5 лет будет представлена на Международной специализированной выставке "Экспо", которая состоится в Казахстане в период с 10 июня по 10 сентября этого года, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"В 2017 году Украина станет почетным участником Международной специализированной выставки "Экспо-2017", которая состоится в г.Астана (Казахстан) в период с 10 июня по 10 сентября этого года. Основная тема выставки — "Энергия будущего", — говорится в сообщении.

Международная специализированная выставка "Экспо-2017" — является глобальным событием, участниками которой станут более 100 стран мира, 10 международных организаций (ООН, IRENA тому подобное). Ожидается более 5 миллионов посетителей со всего мира.

Впервые за более чем 5 лет Украина будет представлена на этом мировом событии официальным национальным стендом. Участие в выставке — это возможность презентовать международному сообществу потенциал использования возобновляемых источников энергии, а также заинтересовать и мотивировать потенциальных инвесторов работать в Украине.

В Министерстве отмечают, что это возможность наладить конструктивный и тесный диалог между правительствами стран,неправительственными организациями, компаниями и гражданским обществом по обеспечению устойчивого развития энергетики, сокращения выбросов парниковых газов и энергоэффективности.

Во время выставки Украина будет презентовать лучшие наработки, современное оборудование и материалы в сфере энергоэффективности и всех направлениях возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидроэнергетике, выращивании энергетических культур, производстве тепловой и электрической энергии из отходов сельского хозяйства. Кроме этого, 15 июня 2017 года запланировано проведение Национального дня Украины, в рамках которого состоится бизнес-событие, посвященное инвестиционному потенциалу Украины в сфере возобновляемой энергетики, украинским разработкам и технологиям в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита антрацита.