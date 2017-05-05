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    Экономика

    Впервые за 5 лет Украина будет участвовать в выставке "Экспо"

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (324)

    (обновлено: )18702
    Во время выставки Украина будет презентовать лучшие наработки, современное оборудование и материалы в сфере энергоэффективности и всех направлениях возобновляемой энергетики.
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украина впервые за 5 лет будет представлена на Международной специализированной выставке "Экспо", которая состоится в Казахстане в период с 10 июня по 10 сентября этого года, сообщает пресс-служба Минэкономики.

    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области

    "В 2017 году Украина станет почетным участником Международной специализированной выставки "Экспо-2017", которая состоится в г.Астана (Казахстан) в период с 10 июня по 10 сентября этого года. Основная тема выставки — "Энергия будущего", — говорится в сообщении.

    Международная специализированная выставка "Экспо-2017" — является глобальным событием, участниками которой станут более 100 стран мира, 10 международных организаций (ООН, IRENA тому подобное). Ожидается более 5 миллионов посетителей со всего мира.

    Впервые за более чем 5 лет Украина будет представлена на этом мировом событии официальным национальным стендом. Участие в выставке — это возможность презентовать международному сообществу потенциал использования возобновляемых источников энергии, а также заинтересовать и мотивировать потенциальных инвесторов работать в Украине.

    В Министерстве отмечают, что это возможность наладить конструктивный и тесный диалог между правительствами стран,неправительственными организациями, компаниями и гражданским обществом по обеспечению устойчивого развития энергетики, сокращения выбросов парниковых газов и энергоэффективности.

    Во время выставки Украина будет презентовать лучшие наработки, современное оборудование и материалы в сфере энергоэффективности и всех направлениях возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидроэнергетике, выращивании энергетических культур, производстве тепловой и электрической энергии из отходов сельского хозяйства. Кроме этого, 15 июня 2017 года запланировано проведение Национального дня Украины, в рамках которого состоится бизнес-событие, посвященное инвестиционному потенциалу Украины в сфере возобновляемой энергетики, украинским разработкам и технологиям в этой сфере.

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита антрацита.

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