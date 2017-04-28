Веселые приключения энергоносителей в Украине

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед — для РИА Новости Украина

Даже электроэнергетики признают(что является маркером архаизации экономики): с 1991 по 2015 год выработка электроэнергии упала в 1,8 раза, с 297 млрд до 163,3 млрд кВт/час. И Украина, даже несмотря на то что возглавила список из пяти стран мира, чей ВВП с 1991 года упал, а не вырос, теперь испытывает нехватку электричества.

Тепло и свет нам дарит мирный атом

Не будем рассказывать об истории украинской атомной энергетики "от Адама и Евы", остановимся лишь на последних веяниях.

После прихода новая власть решила свернуть сотрудничество с Россией в данной отрасли, чем нанесла серьезный ущерб экономике Украины. Дело в том, что так ненавидимый нынешними правителями пакет Харьковских договоренностей Януковича и Путина предусматривал не только продление срока размещения Черноморского Флота в Севастополе. Одной из важнейших была договоренность о строительстве двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, которые позволили бы смягчить проблему выработки ресурса реакторов на построенных в советское время станциях.

Поскольку работы по сооружению уже начались, отказ от сотрудничества с "Росатомом" делал невозможным приобретение реакторов иного, чем ВВЭР, типа. Да и цена на американские либо французские реакторы кусалась. Правительство Яценюка, придерживающееся реанимированного лозунга "Геть від Москви", бодренько объявило о том, что приобретет необходимые реакторы "у нероссийской компании". Правда, единственным "нероссийским" производителем реакторов данного типа является подразделение чешской Skoda, принадлежащее… россиянам. И проект заглох, оставив Украину без новых реакторов.

Но и это не главное. Отдельным соглашением предусматривалось строительство в Днепропетровской области завода по производству топливных сборок на базе украинского урана. В рамках правительственного запрета на сотрудничество с Россией соглашение было расторгнуто — в надежде на то, что завод выстроит американская компания Westinghouse, принадлежащая японскому концерну Toshiba. Однако руководство Westinghouse, занимающегося поставками "пиратских" топливных сборок, вызвавших целый ряд аварий на АЭС, немедленно объявило, что не заинтересовано в строительстве такого завода. В итоге Украина вместо продажи ядерного топлива пытается "разбавить" российские ТВЭЛы более дорогими, но способными вызвать новый Чернобыль поддельными американскими. А после объявленного Toshiba банкротства Westinghouse ситуация может еще более обостриться.

Черное надежное золото

Нефтью и газом Создатель Украину обделил, а нефтегазовые перипетии уже стали классикой жанра "как себе в ущерб угробить целую отрасль". Справедливости ради стоит разве что горячо "поблагодарить" Леонида Кучму, согласившегося рассматривать территориальный спор вокруг острова Змеиный в международном суде, а Виктора Ющенко — за то, что этот суд благополучно продул, подарив Румынии шельф с богатейшими нефтегазовыми месторождениями.

А благодаря Яценюку и Порошенко, отказавшимся от прямых поставок российского газа, Украина закупает российский же газ в Европе, но существенно переплачивая за него. Их неумная попытка "наказать Россию" обернулась тем, что Россия не пострадала, получая те же деньги от европейских перекупщиков, занимающихся реверсными поставками на Украину, а украинцы стали платить больше.

А вот с углем на Украине всегда было хорошо. Даже очень хорошо! Помимо Донбасса, именовавшегося "всесоюзной кочегаркой", есть залежи угля в Днепропетровской области и на Западной Украине. Именно технологию вдува угольной пыли пытались применить украинские металлургические заводы после резкого "ющенковско-тимошенковского" подорожания газа.

Правда, качественнейший уголь Донбасса после событий 2014 года оказался на территории, не контролируемой Киевом. Правительство Яценюка пыталось заменить его южноафриканским, китайским, американским и даже австралийским. Разумеется, не без коррупционного скандала, но "гранаты оказались не той системы". В том смысле, что буквально каждый котел ТЭЦ или ТЭС рассчитывается не только строго под определенную марку угля, но и под конкретное его месторождение, и с использованием дорогого заморского угля возникли такие проблемы, что его пришлось смешивать с "родным" донбасским, начавшим поступать через линию фронта.

Как водится, власть постаралась не афишировать свой очередной провал. А нужный Украине уголь, без особой шумихи, закупать либо напрямую у ДНР и ЛНР, либо под видом российского через "страну-агрессора". Пока стараниями "патриотов" Семенченко и Парасюка украинские тепловые станции и централи не лишились поставок вообще.

Мы за ценой не постоим

В какую сумму обошелся Украине "патриотический порыв" севастопольско-донецкого судимого мошенника и провокатора, недавно признавшегося в том, что он раздавал оружие на Майдане, еще не подсчитано. На настоящее время из-за нехватки топлива остановлены пять из шести ТЭЦ, работающих на донецком антраците. И касается это не только теплоснабжения населения, но и генерации электроэнергии.

Именно об этом предупреждал "блокировщиков" премьер Гройсман, а ведущие европейские политики крайне неодобрительно отзывались о подобной "инициативе снизу". Но попытка разблокировать железнодорожные пути, по которым донбасский уголь поступал на ТЭЦ, вызвала бурю протестов среди других "патриотов", и перепуганный Порошенко пошел по пути так ненавидимых им коммунистов: не сумев справиться с явлением, организовал и возглавил его. А в порыве верноподданнических чувств министр топлива и энергетики Насалик даже подал законопроект, предусматривающий конфискацию донецкого угля, если он будет поступать под видом российского.

Учитывая тот факт, что правительственные законопроекты принимаются украинским парламентом значительно охотнее, чем депутатские, вероятность его принятия очень высока. Хотя бы потому, что содержание воинствующих дилетантов на душу населения в нынешнем составе Верховной Рады превышает все разумные пределы. И невозможно объяснить им, что из-за их желания доказать свой "патриотизм" к следующему отопительному сезону Украина придет без тепла и электроэнергии. Зато старая присказка про маму и отмороженные уши заиграет новыми красками в редакции "назло клятым москалям заморозим всю страну".

Впрочем, не все так печально

Вы помните, как газ, поставляемый откуда-нибудь из Самотлора в Словакию, на Украине вдруг стал "европейским", нефтепродукты из российской нефти, приезжающие из Минска, "белорусскими", а контрафактное ядерное топливо, изготавливаемое в Швеции из российских урановых "таблеток" — "американским"? Удивительно, что такая практика не получила развития, когда дело коснулось транспортировки донбасского антрацита через российскую территорию.

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Это наводит на мысли о том, что, как у героя анекдота про ковбоев, у донбасского угля теперь есть два пути. Первый — по примеру газа, нефтепродуктов и топлива для АЭС, он скоро вернется на Украину как "белорусский", "испанский", "сингапурский" или "мальтийский". Но уже значительно подорожав, поскольку Украина настолько богата, что ей ничего не стоит кормить перекупщиков. А второй — так и останется "российским", но его закупками будет заниматься компания, принадлежащая единственному украинскому олигарху, сумевшему за время после "революции Достоинства" многократно увеличить свой капитал.

Впрочем, одно другому не мешает…

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