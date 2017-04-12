Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Кабинет министров вновь продлил чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита антрацита.

"Распоряжение о временных мерах на рынке энергетике, нет возражений? Это продолжение (действия чрезвычайных мер – Ред.). Принято", — сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

При этом он не уточнил, на какой срок продлено действие чрезвычайных мер.

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В Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте действие этих мер было продлено еще на месяц.

Власти Украины планируют заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.