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    G7 об Украине и РФ: энергетика не должна быть угрозой безопасности

    (обновлено: )48
    В контексте кризиса между Россией и Украиной они главы делегаций повторили, что энергетика не должна использоваться, как средство политического принуждения или угроза безопасности.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 11 апр – РИА Новост Украина, Мария Князева. Энергетика не должна использоваться как угроза безопасности или средство политического давления, говорится в сообщении по итогам встречи министров энергетики стран "Большой семерки" в той его части, которая касается Украины и РФ.

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
    Проверка е-деклараций. Первый пошел

    Встреча министров, отвечающих за энергетику Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, при участии еврокомиссара по энергетике и климату прошла в Риме 9-10 апреля. В резюме по итогам заседания, среди прочего, упоминается и Украина.

    "В контексте кризиса между Россией и Украиной они (главы делегаций – Ред.) повторили, что энергетика не должна использоваться, как средство политического принуждения или угроза безопасности, а также что энергетические споры должны разрешаться посредством диалога, основанного на взаимности, прозрачности и продолжающегося сотрудничества", — говорится в сообщении.

    "Они (главы делегаций – Ред.) остаются приверженными поддержке Украины и других стран, чувствительных к перебоям в поставках энергии, на пути (создания – Ред.) устойчивых и полностью конкурентных энергосистем", – говорится в сообщении.

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    Министры энергетики стран "Большой семерки" (G7) не приняли итоговую декларацию встречи, сообщило ранее агентство Askanews. По его данным, это произошло из-за новой американской администрации, которая в данный момент пересматривает свою политику в области энергетики и климата.

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