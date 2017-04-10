наверх
10.04.201721:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Экономика

    G20 об Украине и РФ: энергетика не должна быть угрозой безопасности

    (обновлено: )33930
    В сообщении по итогам встречи министров энергетики сказано, что в контексте кризиса между Россией и Украиной "энергетика не должна использоваться, как средство политического принуждения или угроза безопасности".
    Рабочее заседание участников саммита G20
    Фотохост-агентство | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Энергетика не должна использоваться как угроза безопасности или средство политического давления, сказано в резюме по итогам встречи министров энергетики стран "Большой семерки" в части об Украине и РФ.

    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот
    Корнейчук: США используют Украину как элемент торга с РФ

    Читайте также: Снова двойка. Уроки русского диктанта для Украины

    Встреча министров, отвечающих за энергетику Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, при участии еврокомиссара по энергетике и климату прошла в Риме 9-10 апреля. В резюме глав делегаций по итогам заседания, среди прочего, упоминается и Украина.

    "В контексте кризиса между Россией и Украиной они (главы делегаций – ред.) повторили, что энергетика не должна использоваться, как средство политического принуждения или угроза безопасности, а также что энергетические споры должны разрешаться посредством диалога, основанного на взаимности, прозрачности и продолжающегося сотрудничества", — говорится в сообщении.

    Напомним, в середине марта Кабмин Украины обнародовал на своем сайте принятое в четверг решение о продлении на месяц чрезвычайных мер в энергетике.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Игорь Билоус. Архивное фото
    Громкие отставки и назначения в Украине