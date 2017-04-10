G20 об Украине и РФ: энергетика не должна быть угрозой безопасности

КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Энергетика не должна использоваться как угроза безопасности или средство политического давления, сказано в резюме по итогам встречи министров энергетики стран "Большой семерки" в части об Украине и РФ.

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Встреча министров, отвечающих за энергетику Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, при участии еврокомиссара по энергетике и климату прошла в Риме 9-10 апреля. В резюме глав делегаций по итогам заседания, среди прочего, упоминается и Украина.

"В контексте кризиса между Россией и Украиной они (главы делегаций – ред.) повторили, что энергетика не должна использоваться, как средство политического принуждения или угроза безопасности, а также что энергетические споры должны разрешаться посредством диалога, основанного на взаимности, прозрачности и продолжающегося сотрудничества", — говорится в сообщении.

Напомним, в середине марта Кабмин Украины обнародовал на своем сайте принятое в четверг решение о продлении на месяц чрезвычайных мер в энергетике.