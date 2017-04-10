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    Интервью

    Долги энергокомпаний, решение депутатов и проблемы олигархов

    (обновлено: )11710
    Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук заявил в эфире Голоса Столицы, что законопроект "О рынке электроэнергии" не утвердили из-за сомнений, будет ли эффективной система для дотаций энергорынка и как быть с долгом 40 миллиардов гривен.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

    Верховная Рада отправила законопроект "О рынке электроэнергии" на повторное второе чтение. Накануне депутаты отклонили большинство поправок в этот документ. Теперь его должны доработать в профильном комитете.

    В первом чтении данный законопроект парламент принял в прошлом году в сентябре. Документ направлен на выполнение обязательств Украины по соглашению об Энергетическом сообществе и Соглашением об ассоциации с ЕС.

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    Среди положений законопроекта — пополнение энергетического рынка новыми посредниками, которые будут перепродавать энергоносители. Их появление, уверяют чиновники и депутаты, приведет к удешевлению электроэнергии и газа. А украинцы смогут выбирать, у кого их покупать.

    Нормы законопроекта "О рынке электроэнергии" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чому досі не ухвалили законопроект?

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Что делать Украине с дефицитом энергоносителей? Комментарий эксперта

    — Чи є гарантії того, що законопроект, який буде доопрацьований і ухвалений, буде виконуватися, це величезне питання. Ті ключові моменти, які сьогодні обговорюються — наскільки буде ефективною ця система для подальших дотацій енергоринку. Перехресне субсидіювання та питання боргів енергоринку нікуди не зникнуть. Фактично до 40 мільярдів гривень доходить цифра. Ринок повинен працювати з нуля. Якщо цього захочуть учасники на ринку — це і Енергоатом, і ТЕС "ДТЕК" Ріната Ахметова, а також ГЕС захочуть обнулити ситуацію, то доведеться списати ці борги. Але це будуть втрати для держави. На даний момент цей законопроект є одним з таких елементів торгів, який може бути задіяний у переговорах України з ЄС. Не багато залишилося предметів для торгів, крім глобальних — питання землі чи ГТС. Ухвалення законопроекту також передбачає продовження макрофінансової допомоги з боку ЄС. Але чи дійсно це буде ринок двосторонніх контрактів і торгівлі електроенергією та чи буде можливість у компаній продавати електроенергію тому, кому вони вважають за потрібне. Це відкрите питання, оскільки "Енергоатом" і "Укргідроенерго" вже наперед поставлені в позицію бідних родичів, яких чекає сирітська доля. Адже в них далі будуть забирати електроенергію і віддавати задешево. Експорт електроенергії в Молдову зараз формується за рахунок дешевої електроенергії "Енергоатому". Ми фактично підтримуємо промисловість та населення, яке споживає електроенергію в Молдові. Повертаючись до проблеми перехресного субсидіювання, його ніхто не відміняв. Тільки воно зменшилося в доларовому еквіваленті. Зараз ця сума становить таку саму в гривнях, приблизно 40-45 мільярдів гривень і це вже два мільярда доларів. Стосовно того, що цей закон допоможе нам створити конкурентний ринок, і ви зможете самі вибирати постачальника електроенергії — так варто подивитися просто на інший закон, який був ухвалений на вимогу ЄС, і який подавався як реформаторський. Ринок природного газу не виконується. Навпаки за рахунок цього закону відбувається монополізація ринку, як приватного видобутку, тому що там фактично відбувається концентрація двох-троьх сильних учасників. Тобто ніякої великої конкуренції там не намічається. Це стосується і "Нафтогазу". Тобто боролися-боролися, ділили-ділили, в результаті "Нафтогаз" все концентрує, монополізує та претендує фактично на те, чим займаються облгази Дмитра Фірташа, тобто поставками транспорту газу. Вони прямо закликали до того, щоб ліквідувати монополію Фірташа і не прямо заявили про те, що вони готові на себе цю роль взяти. Тоді ми отримаємо супер-монополіста. Ні за часів Віктора Януковича, ні за часів Віктора Ющенка, ні Леоніда Кучми такого монополіста не було. На ринку електроенергетики ви не побачите потім такого повторення. А хто найбільше виграє від цього — це дійсно компанія ДТЕК Ахметова. Тому що вона дійсно отримає можливість продавати електроенергію коли захоче, по договорах. А от "Енергоатом", "Укргідроенерго", вони будуть фактично безправними.

    Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" отметил, что за годы реформирования энергорынка потребители оказались в еще худшем положении, чем были до того.

    Также в эфире радиостанции член наблюдательного совет Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что "Газпром" не обязан менять тариф, как того хочет Украина.

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