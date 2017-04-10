Долги энергокомпаний, решение депутатов и проблемы олигархов

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада отправила законопроект "О рынке электроэнергии" на повторное второе чтение. Накануне депутаты отклонили большинство поправок в этот документ. Теперь его должны доработать в профильном комитете.

В первом чтении данный законопроект парламент принял в прошлом году в сентябре. Документ направлен на выполнение обязательств Украины по соглашению об Энергетическом сообществе и Соглашением об ассоциации с ЕС.

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Среди положений законопроекта — пополнение энергетического рынка новыми посредниками, которые будут перепродавать энергоносители. Их появление, уверяют чиновники и депутаты, приведет к удешевлению электроэнергии и газа. А украинцы смогут выбирать, у кого их покупать.

Нормы законопроекта "О рынке электроэнергии" прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому досі не ухвалили законопроект?

— Чи є гарантії того, що законопроект, який буде доопрацьований і ухвалений, буде виконуватися, це величезне питання. Ті ключові моменти, які сьогодні обговорюються — наскільки буде ефективною ця система для подальших дотацій енергоринку. Перехресне субсидіювання та питання боргів енергоринку нікуди не зникнуть. Фактично до 40 мільярдів гривень доходить цифра. Ринок повинен працювати з нуля. Якщо цього захочуть учасники на ринку — це і Енергоатом, і ТЕС "ДТЕК" Ріната Ахметова, а також ГЕС захочуть обнулити ситуацію, то доведеться списати ці борги. Але це будуть втрати для держави. На даний момент цей законопроект є одним з таких елементів торгів, який може бути задіяний у переговорах України з ЄС. Не багато залишилося предметів для торгів, крім глобальних — питання землі чи ГТС. Ухвалення законопроекту також передбачає продовження макрофінансової допомоги з боку ЄС. Але чи дійсно це буде ринок двосторонніх контрактів і торгівлі електроенергією та чи буде можливість у компаній продавати електроенергію тому, кому вони вважають за потрібне. Це відкрите питання, оскільки "Енергоатом" і "Укргідроенерго" вже наперед поставлені в позицію бідних родичів, яких чекає сирітська доля. Адже в них далі будуть забирати електроенергію і віддавати задешево. Експорт електроенергії в Молдову зараз формується за рахунок дешевої електроенергії "Енергоатому". Ми фактично підтримуємо промисловість та населення, яке споживає електроенергію в Молдові. Повертаючись до проблеми перехресного субсидіювання, його ніхто не відміняв. Тільки воно зменшилося в доларовому еквіваленті. Зараз ця сума становить таку саму в гривнях, приблизно 40-45 мільярдів гривень і це вже два мільярда доларів. Стосовно того, що цей закон допоможе нам створити конкурентний ринок, і ви зможете самі вибирати постачальника електроенергії — так варто подивитися просто на інший закон, який був ухвалений на вимогу ЄС, і який подавався як реформаторський. Ринок природного газу не виконується. Навпаки за рахунок цього закону відбувається монополізація ринку, як приватного видобутку, тому що там фактично відбувається концентрація двох-троьх сильних учасників. Тобто ніякої великої конкуренції там не намічається. Це стосується і "Нафтогазу". Тобто боролися-боролися, ділили-ділили, в результаті "Нафтогаз" все концентрує, монополізує та претендує фактично на те, чим займаються облгази Дмитра Фірташа, тобто поставками транспорту газу. Вони прямо закликали до того, щоб ліквідувати монополію Фірташа і не прямо заявили про те, що вони готові на себе цю роль взяти. Тоді ми отримаємо супер-монополіста. Ні за часів Віктора Януковича, ні за часів Віктора Ющенка, ні Леоніда Кучми такого монополіста не було. На ринку електроенергетики ви не побачите потім такого повторення. А хто найбільше виграє від цього — це дійсно компанія ДТЕК Ахметова. Тому що вона дійсно отримає можливість продавати електроенергію коли захоче, по договорах. А от "Енергоатом", "Укргідроенерго", вони будуть фактично безправними.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" отметил, что за годы реформирования энергорынка потребители оказались в еще худшем положении, чем были до того.

Также в эфире радиостанции член наблюдательного совет Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что "Газпром" не обязан менять тариф, как того хочет Украина.