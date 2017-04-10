Энергетическая G7 призвала Украину к реформам в области энергетики

КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Энергетическая "Большая семерка" призвала Украину реализовать реформы в области энергетики, говорится в резюме глав делегаций встречи, размещенном на сайте Еврокомиссии.

Встреча министров, отвечающих за энергетику Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, при участии еврокомиссара по энергетике и климату прошла в Риме 9-10 апреля. В резюме глав делегаций по итогам заседания, среди прочего, упоминается Украина.

"Они (главы делегаций – Ред.) призвали Украину завершить и имплементировать энергетические реформы", — говорится в сообщении.

В этом контексте упоминаются работа над полностью независимым энергетическим регулятором, реформа корпоративного управления "Нафтогаза", активизация усилий по энергоэффективности, безопасность в области атомной энергии.

Энергетическая "семерка" согласились продолжить поддерживать Украину на этом пути, отмечается в сообщении.

Главы делегаций также "подчеркнули первостепенную важность обеспечения высокого уровня" безопасности в области атомной энергии, включая наличие "сильного и независимого" регулятора в этой области. Они призывают правительство Украины рассматривать это, как один из основных приоритетов, свидетельствует сообщение.