Власть два года врет об энергетической независимости Украины - Загородний

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Металлургические предприятия Украины в апреле 2017 года могут сократить выплавку стали на 15% в сравнении с плановым показателем марта 2017 года — с 2 миллионов до 1,7 миллиона тонн. План на апрель предусматривает также снижение производства общего проката до 1,5 миллиона тонн, выплавки чугуна до 1,5 миллиона тонн.

В январе-феврале 2017 года производство чугуна составило 3,5 миллиона тонн (91% год к году), стали — 3,8 миллиона тонн (98%) и проката — 3,3 миллиона тонн (98%).

О политических последствиях от торговой блокады Донбасса рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Очень сильные политические последствия этой блокады. В действительности она показала, что власть врала, говоря все эти два года, что у нас будет энергетическая независимость, что мы так сильно работаем в поте лица над тем, чтобы не зависеть от ОРДЛО. Оказывается, что все было ложью, причем ложью такой, которая оказалась защитой от контрабандных потоков. Людям стало понятно, что власть в Киеве отправляет патриотов воевать, а сама создает теневые потоки и зарабатывает деньги. При этом она всех пугает, что Путин нападет", — сказал Загородний.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.