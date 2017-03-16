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    Власть два года врет об энергетической независимости Украины - Загородний

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (127)

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    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что блокада Донбасса повлечет за собой серьезные политические последствия.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Тарас Загородний, facebook

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Металлургические предприятия Украины в апреле 2017 года могут сократить выплавку стали на 15% в сравнении с плановым показателем марта 2017 года — с 2 миллионов до 1,7 миллиона тонн. План на апрель предусматривает также снижение производства общего проката до 1,5 миллиона тонн, выплавки чугуна до 1,5 миллиона тонн.

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    В январе-феврале 2017 года производство чугуна составило 3,5 миллиона тонн (91% год к году), стали — 3,8 миллиона тонн (98%) и проката — 3,3 миллиона тонн (98%).

    О политических последствиях от торговой блокады Донбасса рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

    "Очень сильные политические последствия этой блокады. В действительности она показала, что власть врала, говоря все эти два года, что у нас будет энергетическая независимость, что мы так сильно работаем в поте лица над тем, чтобы не зависеть от ОРДЛО. Оказывается, что все было ложью, причем ложью такой, которая оказалась защитой от контрабандных потоков. Людям стало понятно, что власть в Киеве отправляет патриотов воевать, а сама создает теневые потоки и зарабатывает деньги. При этом она всех пугает, что Путин нападет", — сказал Загородний.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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