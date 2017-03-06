Создание энергетической биржи: нужно объединяться с Польшей - эксперт

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В Украине необходимо создать энергетическую биржу, на которой импортируемый и украинский уголь будут продавать в прозрачных рыночных условиях. Такое мнение высказал премьер-министр Владимир Гройсман. Премьер также напомнил, что с 2016 года "Укргаздобыча" работает на энергетической бирже.

Насколько такой подход будет эффективен, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Мне очень трудно сказать, на что надеется премьер в ситуации, когда в Украине 75% производства угля контролирует одна компания "ДТЭК". Какая может быть биржа и о какой биржевой торговле может идти речь в ситуации, когда 75% объемов идут от одного поставщика. Очень много дискуссий среди экономистов по этому поводу, но ни один из них не может предложить и не видит того, как это организовать в пределах Украины. Мне, честно говоря, вообще очень трудно определенные правительственные решения комментировать, потому что они вне здравого смысла и экономического прагматизма находятся. Если говорить об организации какой-то биржи, то скорее надо было бы договариваться с поляками, чтобы мы объединили биржевые системы, которые уже существуют в Польше с возможностью доступа к ним украинского ресурса, тогда это действительно будет похоже на рынок, тогда это действительно будет похоже на определение цены в рыночных условиях, а то, что предлагается сегодня, то есть просто организовать какие-то торги углем в Украине — это просто дать возможность "ДТЭК" формировать ту цену угля, которая ему нравится, и получать любые сверхприбыли, которые опять же придут в голову менеджерам", — считает эксперт.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.