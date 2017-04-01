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    Энергоблок Ровенской АЭС введен в строй после ремонта

    (обновлено: )2301
    Оператор украинских АЭС компании "Энергоатом" сообщил, что продолжается постепенное плановое повышение мощности энергоблока Ровенской АЭС.
    Ровенская АЭС
    Сайт Ровенской АЭС

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Третий энергоблок Ровенской АЭС подключили к энергосети после ремонта, сообщила в субботу пресс-служба оператор украинских АЭС компании "Энергоатом".

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    Ранее третий энергоблок Ровенской АЭС отключали от энергосети для проведения планового ремонта.

    "Энергоблок номер три Ровенской ЭАС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта. Продолжается постепенное плановое повышение мощности энергоблока", — говорится в сообщении.

    При этом сообщается, что в ближайшее время планируется подключение турбогенератора на первом энергоблоке, после замены блочного трансформатора.

    По состоянию на утро субботу в работе находится четыре энергоблоки Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2 595 мегаватт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

    Напомним, в феврале сбой в системе произошел во время запуска третьего энергоблока Ровенской АЭС.

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