Энергоблок Ровенской АЭС введен в строй после ремонта

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Третий энергоблок Ровенской АЭС подключили к энергосети после ремонта, сообщила в субботу пресс-служба оператор украинских АЭС компании "Энергоатом".

Ранее третий энергоблок Ровенской АЭС отключали от энергосети для проведения планового ремонта.

"Энергоблок номер три Ровенской ЭАС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта. Продолжается постепенное плановое повышение мощности энергоблока", — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что в ближайшее время планируется подключение турбогенератора на первом энергоблоке, после замены блочного трансформатора.

По состоянию на утро субботу в работе находится четыре энергоблоки Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2 595 мегаватт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Напомним, в феврале сбой в системе произошел во время запуска третьего энергоблока Ровенской АЭС.